  • Home>
  • Gallery»
  • तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा

How to Get Rid of Moles: शरीर पर आने वाले तिल और मस्से अक्सर सुंदरता में अड़चन करते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित और आसान घरेलू तरीको से कम किया जा सकता है। नारियल तेल, शहद, हल्दी, आलू और प्याज जैसे घरेलू नुस्खे अपनाने से न केवल तिल हल्के होते हैं बल्कि त्वचा भी साफ और ग्लोइंग दिखाई देने लगती है।

By: Ananya verma Last Updated: September 2, 2025 11:03:15 IST
Follow us on
Google News
तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
1/7

तिल और मस्से में क्या फ्रक हैं?

तिल सिर्फ़ सुंदरता का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ज्योतिष और आयुर्वेद में इनके शुभ-अशुभ महत्व बताए गए हैं। लेकिन जब यह अनचाहे मस्से के रूप में दिखते हैं, तो चेहरे, हाथ या गर्दन की सुंदरता को कम कर देते हैं। ऐसे में घरेलू उपाय सबसे सुरक्षित और काम आते है।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
2/7

नारियल के तेल का असर

नारियल तेल त्वचा को पोषण देता है। रोजाना तिल या मस्से वाले हिस्से पर हल्के हाथों से नारियल तेल की मालिश करें। लगातार लगाने से तिल का रंग हल्का पड़ने लगता है और समय के साथ यह धीरे-धीरे गायब भी हो सकता है। यह आसान और सुरक्षित तरीका है।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
3/7

प्याज और लहसुन का रस

प्याज का रस मस्से हटाने में कम आता है, जबकि लहसुन का रस तिल को हल्का करता है। जिस हिस्से पर मस्सा हो वहाँ रस लगाकर कुछ देर छोड़ दें। रोज लगाने से से मस्से और तिल कम होने लगते हैं। यह तरीका लंबे समय से आजमाया जाता रहा है।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
4/7

अलसी और शहद का नुस्खा

अलसी के बीज पीसकर उसमें से निकला तेल शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे तिल या मस्से पर रोज चार-पांच दिन तक लगाएं। इससे न सिर्फ तिल कम होंगे बल्कि त्वचा भी साफ और चमकदार दिखने लगेगी।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
5/7

आलू का उपाय

तिल या मस्से पर आलू की कटी फांक हल्के हाथों से रगड़ें। इसे दिन में तीन से चार बार यह दोहराएं। आलू का रस तिल को सुखाकर धीरे-धीरे गिराने में मदद करता है। यह आसान है और हर घर में आसानी से मिल जाता है।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
6/7

शहद और हल्दी का लेप

एक चम्मच शहद में एक चुटकी हल्दी मिलाकर तिल पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे तिल हल्के होंगे और त्वचा भी मुलायम बनेगी। इन घरेलू नुस्खों को नियमित अपनाकर अनचाहे तिल और मस्सों से छुटकारा पाया जा सकता है।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?