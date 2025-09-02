तिल और मस्सों से पाएं छुटकारा: इन आसान घरेलू नुस्खों से स्किन करेगी ग्लो और दमकता रहेगा चेहरा

How to Get Rid of Moles: शरीर पर आने वाले तिल और मस्से अक्सर सुंदरता में अड़चन करते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित और आसान घरेलू तरीको से कम किया जा सकता है। नारियल तेल, शहद, हल्दी, आलू और प्याज जैसे घरेलू नुस्खे अपनाने से न केवल तिल हल्के होते हैं बल्कि त्वचा भी साफ और ग्लोइंग दिखाई देने लगती है।