सुबह उठते ही रहती है थकान? रात की ये 9 गलतियां चुरा रही हैं आपकी गहरी नींद
These Night Habits Are Killing Your Sleep: लगातार थकान की वजह से खराब स्लीप हाइजीन की समस्या देखने को मिलती है. रात को मोबाइल से दूरी, कैफीन का त्याग और सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना आपकी नींद को बेहद ही गहरा बना सकता है. तो वहीं, जब आप दिमाग को शांत और वातावरण को अंधेरा में रखते हैं, तो शरीर बेहतर तरीके से रिकवर होता है और सुबह ताजगी महसूस होती है. ज्यादातर हम अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम (Circadian Rhythm) को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करती है. तो वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि ‘क्वालिटी स्लीप’ के बिना शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होने लगती है.
रात में स्मार्टफोन का करना इस्तेमाल
रात को सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना स्क्रीन की ब्लू लाइट की वजह से आपकी नींद को खत्म कर देता है.
देर रात खाना मसालेदार खाना
दरअसल, देर रात को भारी और मसालेदार खाने से एसिडिटी की समस्या होती है, जो गहरी नींद में पूरी तरह से बाधा डालती है.
सोते समय भविष्य की चिंता
बिस्तर पर लेटने के बाद कल की चिंता या ओवरथिंकिंग करना दिमाग को पूरी तरह से शांत नहीं होने देता है.
शाम के समय कैफीन लेना
तो वहीं, शाम के समय कैफीन या चाय का सेवन शरीर के स्लीप साइकिल को पूरी तरह बिगाड़ सकता है.
दोपहर में लेना लंबी नींद
इसके अलावा दोपहर में लंबी नींद लेने से रात को समय पर नींद आने में कठिनाई होती है.
बेडरूम में तेज रोशनी करके सोना
इतना ही नहीं, बेडरूम में तेज रोशनी या शोर का होना मेलटोनिन हार्मोन के स्तर को कम कर देता है.
सोने से पहले करना शराब का सेवन
रात को शराब का सेवन करने से नींद की गहराई कम हो जाती है और थकान बनी रहती है.
सोने से पहले बिस्तर पर करना काम
सोने से पहले बिस्तर पर काम करना दिमाग को आराम के बजाय तनाव मोड में रखता है.