सुबह उठते ही रहती है थकान? रात की ये 9 गलतियां चुरा रही हैं आपकी गहरी नींद

These Night Habits Are Killing Your Sleep: लगातार थकान की वजह से खराब स्लीप हाइजीन की समस्या देखने को मिलती है. रात को मोबाइल से दूरी, कैफीन का त्याग और सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना आपकी नींद को बेहद ही गहरा बना सकता है. तो वहीं, जब आप दिमाग को शांत और वातावरण को अंधेरा में रखते हैं, तो शरीर बेहतर तरीके से रिकवर होता है और सुबह ताजगी महसूस होती है. ज्यादातर हम अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम (Circadian Rhythm) को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करती है. तो वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि ‘क्वालिटी स्लीप’ के बिना शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होने लगती है.