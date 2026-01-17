  • Home>
सुबह उठते ही रहती है थकान? रात की ये 9 गलतियां चुरा रही हैं आपकी गहरी नींद

These Night Habits Are Killing Your Sleep: लगातार थकान की वजह से खराब स्लीप हाइजीन की समस्या देखने को मिलती है. रात को मोबाइल से दूरी, कैफीन का त्याग और सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना आपकी नींद को बेहद ही गहरा बना सकता है. तो वहीं, जब आप दिमाग को शांत और वातावरण को अंधेरा में रखते हैं, तो शरीर बेहतर तरीके से रिकवर होता है और सुबह ताजगी महसूस होती है. ज्यादातर हम अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम (Circadian Rhythm) को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करती है. तो वहीं,  विशेषज्ञों का मानना है कि ‘क्वालिटी स्लीप’ के बिना शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होने लगती है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 17, 2026 5:29:09 PM IST

Using phone at night - Photo Gallery
1/8

रात में स्मार्टफोन का करना इस्तेमाल

रात को सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना स्क्रीन की ब्लू लाइट की वजह से आपकी नींद को खत्म कर देता है.

Late night eating spicy food - Photo Gallery
2/8

देर रात खाना मसालेदार खाना

दरअसल, देर रात को भारी और मसालेदार खाने से एसिडिटी की समस्या होती है, जो गहरी नींद में पूरी तरह से बाधा डालती है.

Worrying about the future while sleeping - Photo Gallery
3/8

सोते समय भविष्य की चिंता

बिस्तर पर लेटने के बाद कल की चिंता या ओवरथिंकिंग करना दिमाग को पूरी तरह से शांत नहीं होने देता है.

Taking caffeine at evening - Photo Gallery
4/8

शाम के समय कैफीन लेना

तो वहीं, शाम के समय कैफीन या चाय का सेवन शरीर के स्लीप साइकिल को पूरी तरह बिगाड़ सकता है.

Taking a long nap in the afternoon - Photo Gallery
5/8

दोपहर में लेना लंबी नींद

इसके अलावा दोपहर में लंबी नींद लेने से रात को समय पर नींद आने में कठिनाई होती है.

Sleeping with bright lights in the bedroom - Photo Gallery
6/8

बेडरूम में तेज रोशनी करके सोना

इतना ही नहीं, बेडरूम में तेज रोशनी या शोर का होना मेलटोनिन हार्मोन के स्तर को कम कर देता है.

Consuming alcohol before bedtime - Photo Gallery
7/8

सोने से पहले करना शराब का सेवन

रात को शराब का सेवन करने से नींद की गहराई कम हो जाती है और थकान बनी रहती है.

Work to do in bed before going to sleep - Photo Gallery
8/8

सोने से पहले बिस्तर पर करना काम

सोने से पहले बिस्तर पर काम करना दिमाग को आराम के बजाय तनाव मोड में रखता है.

Tags:
lifestyle newsNo fixed time to sleepSleep ScheduleSleeping Mistakes At NightUsing phone at night
