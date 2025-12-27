वो 4 बंगाली व्यंजन जिसे खाते ही भूल जाएंगे दुनिया, स्वाद ऐसा कि आत्मा अंदर तक हो जाएगी तृप्त
Bengali’s Most Comfort Food: बंगाली लोगों का सबसे मनपसंदीदा खाना सरसों की तेल की खुशबू और मैश आलू के माध्यम से उनके खाने में बेहद ही स्वाद आता है. दरअसल, यह खाना न सिर्फ उन्हें शारीरिक पोषण देता है, बल्कि दोपहर की गहरी नींद के साथ-साथ तनाव से पूरी तरह से मुक्त कर देता है.
सरसों के तेल का जादू
बंगाली रसोई में सरसों का तेल न सिर्फ मज़ेदार स्वाद देता है, बल्कि यह जीवन में शुद्धता लेकर आता है.
मैश (भर्ता) और सादगी
'आलू शेदधो' (मैश किया हुआ आलू) जैसी सादा चीजें बंगाली संस्कृति में सादगी को सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है.
चावल और मछली
चावल और मछली खाने के बाद दोपहर की नींद बंगाली जीवन शैली को सुकून और मान की शांति देने का काम करती है.
सामाजिक रिश्ते होते हैं मजबूत
इसके साथ ही खाने के साथ होने वाली बातें अन्य चर्चाओं को भी जन्म देती है, जिससे सामाजिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं.
सीजनल खान-पान का तरीका
तो वहीं, सर्दियों में 'नोलन गुड़' और मानसून में 'हिलसा' खाने से शारीरिक शक्ति के साथ-साथ लोगों को मन की शांति भी मिलती है.
मिठाइयों से किया जाता है स्वागत
बंगाल पूरी दुनिया में मिठाइयों के लिए भी जानी जाती है. रसगुल्ला और संदेश उन मिठाइयों में से जिससे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. इन दोनों मिठाइयों के बिना घर में आए महमान का बंगालियों में स्वागित नहीं किया जाता है.