वो 4 बंगाली व्यंजन जिसे खाते ही भूल जाएंगे दुनिया, स्वाद ऐसा कि आत्मा अंदर तक हो जाएगी तृप्त

Bengali’s Most Comfort Food: बंगाली लोगों का सबसे मनपसंदीदा खाना सरसों की तेल की खुशबू और मैश आलू के माध्यम से उनके खाने में बेहद ही स्वाद आता है. दरअसल, यह खाना न सिर्फ उन्हें शारीरिक पोषण देता है, बल्कि दोपहर की गहरी नींद के साथ-साथ तनाव से पूरी तरह से मुक्त कर देता है.