तौलिये के किनारे बने डिज़ाइन का आखिर क्या होता है मतलब? यहां जानें पूरी जानकारी
Towel designs and their meaning: आपके रोज़मर्रा के बाथ टॉवल के दोनों सिरों पर बनी चौड़ी और पतली सीधी रेखाएं, जिन्हें अक्सर डोबी बॉर्डर (Dobby Border) कहा जाता है, केवल फैशनेबल डिज़ाइन नहीं हैं. जानकारी के अनुसार, ये तौलिये के लिए एक फंक्शनल एलिमेंट के रूप में काम करते हैं. इसके साथ ही ये धारियां तौलिये के किनारों को मज़बूत करने में भी काफी मदद करती है, जिससे बार-बार धोने पर भी तौलिये का कपड़ा और उसका आकार आसानी से नहीं बिगड़ सकता है.
नाम और पहचान
तौलिये के दोनों किनारों पर बनी सीधी रेखाओं और पट्टियों को टेक्सटाइल की भाषा में डोबी बॉर्डर (Dobby Border) कहा जाता है.
मज़बूती का कारण
ये धारियां तौलिये के सिरों को मज़बूती देने का काम करती है, जहां कपड़ा सबसे ज्यादा तनाव में होता है.
आकार बनाए रखना
बार-बार धोने और सूखने की प्रक्रिया के दौरान, ये बॉर्डर तौलिये को सिकुड़ने और अपना आकार बिगड़ने से रोकने में भी पूरी तरह से मदद करता है.
टिकाऊपन
ये पट्टियां तौलिये के घिसने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, खासकर कोनों पर, ताकि तौलिया लंबे समय तक चलता रहे.
फैशन से ज़्यादा फंक्शन
लेकिन, ये तौलिये को आकर्षक लुक भी देने का काम करती है, इनका मुख्य उद्देश्य फंक्शनल को बढ़ाना होता है.
वॉशरूम में किया जाता है इस्तेमाल
कई होटल और घरों में, अलग-अलग प्रकार के तौलियों जैसे हाथ, चेहरा, और शरीर को अलग-अलग करने में भी ये बॉर्डर सहायक संकेत देने की पूरी कोशिश करते हैं.
टेक्सचर में क्या होता अंतर?
इन बॉर्डर को अक्सर लूप वाले तौलिये (टेरी क्लॉथ) की तुलना में सपाट बुनाई (Flat Weave) से ही बनाया जाता है, जिससे यह लंबे समय तक मज़बूत बना रहे.
बुनाई तकनीक में कैसे जानें अंतर?
डोबी बुनाई (Dobby Weave) एक विशेष बुनाई तकनीक है जो कपड़े में ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, जिससे बॉर्डर मज़बूत और लोगों को अपनी आकर्षक करने का पूरा काम करता है.
धोने में करता है बेहद ही मदद
इन बॉर्डर की सघन बुनाई तौलिये को वॉशिंग मशीन में जल्दी फटने से भी बचाने में काम करती है.
बॉर्डर डिज़ाइन को करते हैं पूरा
फ़ंक्शनल होने के साथ-साथ, ये बॉर्डर तौलिये के डिज़ाइन को पूरा करते हैं, इन तौलियों में ज्यादातर रंग और बुनाई का कंट्रास्ट देखने को मिलता है.