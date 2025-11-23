तौलिये के किनारे बने डिज़ाइन का आखिर क्या होता है मतलब? यहां जानें पूरी जानकारी

Towel designs and their meaning: आपके रोज़मर्रा के बाथ टॉवल के दोनों सिरों पर बनी चौड़ी और पतली सीधी रेखाएं, जिन्हें अक्सर डोबी बॉर्डर (Dobby Border) कहा जाता है, केवल फैशनेबल डिज़ाइन नहीं हैं. जानकारी के अनुसार, ये तौलिये के लिए एक फंक्शनल एलिमेंट के रूप में काम करते हैं. इसके साथ ही ये धारियां तौलिये के किनारों को मज़बूत करने में भी काफी मदद करती है, जिससे बार-बार धोने पर भी तौलिये का कपड़ा और उसका आकार आसानी से नहीं बिगड़ सकता है.