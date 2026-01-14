  • Home>
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, पेट की चर्बी चुटकी बजाते हुए होगी गायब

Seven benefits of eating egg: रोजाना एक या दो अंडे खाना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते बहैं, दरअसल,  यह न सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है, बल्कि आपके मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक बनावट में भी सुधार लाने का काम करता है.  तो वहीं, दूसरी तरफ संतुलित आहार के रूप में इसे उबालकर खाना सबसे बेहतर होता है. 


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: January 14, 2026 12:42:46 PM IST

Makes the brain sharp - Photo Gallery
1/7

दिमाग को बनाता है तेज

दरअसल, अंडे में कोलीन (Choline) नाम का तत्व मौजूद होता है, जो दिमाग की कार्यक्षमता के साथ-साथ याददाश्त को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है. यह एकाग्रता (Focus) सुधारने के लिए भी सबसे जरूरी माना जाता है.

Helpful in weight loss - Photo Gallery
2/7

वजन घटाने में है मददगार

तो वहीं, अंडे में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है. इन्हें सुबह के नाश्ते में खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है, जिससे आप फालतू कैलोरी लेने से बच जाते हैं और वजन कम करना बेहद ही आसान हो जाता है.

Improves Eyesight - Photo Gallery
3/7

आंखों की रोशनी को बढ़ाता है

इसके अलावा इसमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों को मोतियाबिंद और बढ़ती उम्र में होने वाली कमजोरी से बचाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं.

Muscle Building - Photo Gallery
4/7

मांसपेशियों का निर्माण

अंडा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का सबसे सस्ता और बेहतरीन स्रोत माना जाता है. इसके अलावा यह कसरत के बाद मांसपेशियों की रिकवरी और उनकी मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

Good for heart health - Photo Gallery
5/7

दिल की सेहत के लिए अच्छा

शोध (Research) बताते हैं कि सीमित मात्रा में अंडे खाने से शरीर में 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (HDL) बढ़ता है, जो हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है.

Strong bones and teeth - Photo Gallery
6/7

मजबूत हड्डियां और दांत

तना ही नहीं, अंडे में प्राकृतिक रूप से विटामिन D पाया जाता है, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है. इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं.

A boon for skin and hair - Photo Gallery
7/7

त्वचा और बालों के लिए वरदान

तो वहीं, इसमें मौजूद बायोटिन, सल्फर और विटामिन B12 बालों को झड़ने से रोकते हैं और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाने का काम करते हैं.

