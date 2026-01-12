  • Home>
  ग्लोइंग स्किन के लिए 'बॉलीवुड रूटीन', जानिए क्या है सितारों की चमकती त्वचा का असली राज़!

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘बॉलीवुड रूटीन’, जानिए क्या है सितारों की चमकती त्वचा का असली राज़!

Bollywood Celebrities Skin Care Habits: बॉलीवुड सितारों की  चमक का राज महंगे प्रोडक्ट्स से कहीं ज्यादा उनकी आदतों में छिपा है. भारी मात्रा में पानी पीना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल, घरेलू उबटन, पर्याप्त नींद और योग उनके डेली रूटीन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.  तो वहीं, दूसरी तरफ आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां बर्फ का इस्तेमाल करती हैं, तो प्रियंका चोपड़ा आज भी अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े घरेलू नुस्खों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं. इसके साथ ही यह सब मिलकर उन्हें कैमरे के सामने और पीछे एक स्वस्थ निखार देने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है. 


Published: January 12, 2024 6:26:52 PM IST

Deepika Padukone - Photo Gallery
1/9

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण कभी भी सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलतीं हैं. अभिनेत्री मानती हैं कि समय से पहले बुढ़ापे और झुर्रियों से बचने के लिए 'सन प्रोटेक्शन' सबसे ज्यादा हमारी त्वचा के लिए जरूरी होता है.

Alia Bhatt - Photo Gallery
2/9

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट अपने चेहरे की सूजन (Puffiness) कम करने के लिए सुबह अपने चेहरे को बर्फ के ठंडे पानी में डुबोती हैं. इससे चेहरे के रोमछिद्र (Pore) छोटे होते हैं और निखार तेजी से बढ़ने लगता है

Kareena Kapoor Khan - Photo Gallery
3/9

करीना कपूर खान

करीना कपूर खान का मानना है कि चमक अंदर से आती है. वे दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी और नारियल पानी पीती हैं ताकि त्वचा प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटेड रहे.

Katrina Kaif - Photo Gallery
4/9

कैटरीना कैफ

इसके साथ ही रात को सोने से पहले कैटरीना कैफ सारा मेकअप हटाना और 'डबल क्लींजिंग' करना कभी नहीं भूलतीं हैं. इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है और पिंपल्स जैसी गंभीर समस्याएं खत्म हो जाती है.

Kiara Advani - Photo Gallery
5/9

कियारा आडवाणी

तो वहीं, कियारा आडवाणी ज्यादातर बेसन, दूध और शहद से बना घरेलू पैक इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. वे प्राकृतिक सामग्री पर ज्यादा भरोसा करना पसंद करती हैं.

Priyanka Chopra - Photo Gallery
6/9

प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज भी अपनी मां द्वारा बताए गए बेसन और हल्दी के पारंपरिक 'उबटन' का इस्तेमाल करती हैं, जो त्वचा को निखारने में सबसे ज्यादा मददगार साबित है.

Malaika Arora - Photo Gallery
7/9

मलाइका अरोड़ा

तो वहीं, मलाइका अरोड़ा के मुताबिक, योग से शरीर में रक्त का संचार (Blood Circulation) और भी ज्यादा बेहतर होता है, जिसका सीधा असर चेहरे की चमक पर देखने को मिलता है.

Sonakshi Sinha - Photo Gallery
8/9

सोनाक्षी सिन्हा

इसके साथ ही अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का यह मानना है कि 'ब्यूटी स्लीप' का कोई विकल्प नहीं होता है. 7-8 घंटे की गहरी नींद त्वचा को रिपेयर करने और उसे तरोताजा रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है.

Ananya Pandey - Photo Gallery
9/9

अनन्या पांडे

सबसे आखिरी में एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने चेहरे पर रक्त संचार बढ़ाने और जबड़े की रेखा (Jawline) को और ज्यादा शार्प रखने के लिए नियमित रूप से फेशियल रोलर या हाथों से मसाज करना पसंद करती हैं.

