ग्लोइंग स्किन के लिए ‘बॉलीवुड रूटीन’, जानिए क्या है सितारों की चमकती त्वचा का असली राज़!

Bollywood Celebrities Skin Care Habits: बॉलीवुड सितारों की चमक का राज महंगे प्रोडक्ट्स से कहीं ज्यादा उनकी आदतों में छिपा है. भारी मात्रा में पानी पीना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल, घरेलू उबटन, पर्याप्त नींद और योग उनके डेली रूटीन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. तो वहीं, दूसरी तरफ आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां बर्फ का इस्तेमाल करती हैं, तो प्रियंका चोपड़ा आज भी अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े घरेलू नुस्खों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं. इसके साथ ही यह सब मिलकर उन्हें कैमरे के सामने और पीछे एक स्वस्थ निखार देने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है.