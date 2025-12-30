  • Home>
  स्मार्ट ट्रैवलर गाइड, आपकी पैकिंग को आसान बनाने के 8 बेहतरीन टिप्स

स्मार्ट ट्रैवलर गाइड, आपकी पैकिंग को आसान बनाने के 8 बेहतरीन टिप्स

Packing techniques everyone should know:  पैकिंग न सिर्फ आपके बैग का वजन कम करती है, बल्कि आपकी यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ तनावमुक्त बनाने में भी सबसे ज्यादा मदद करती है. रोलिंग तकनीक, चेकलिस्ट और महत्वपूर्ण सामान को करीब रखने जैसे छोटे बदलाव आपकी यात्रा को और भी ज्यादा सुखद बना सकते हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 30, 2025 2:16:21 PM IST

Checklist - Photo Gallery
1/8

सूचि

पैकिंग शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान में रखें कि, आपका चेकलिस्ट तैयार होना चाहिए.

Rolling Technique - Photo Gallery
2/8

रोलिंग तकनीक

रोलिंग कपड़ों को तह करने के बजाय रोल करके रखने से बैग में ज्यादा जगह बच जाती है.

Cubes Technique - Photo Gallery
3/8

क्यूब्स तकनीक

तो वहीं, क्यूब्स सामान को व्यवस्थित रखने के लिए 'पैकिंग क्यूब्स' का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.

Important Medicines - Photo Gallery
4/8

महत्वपूर्ण औषधियाँ

इसके अलावा अपने बैग में ज़रूरी दवाओं के साथ-साथ ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपने हैंड बैग में रखना न भूलें.

Small Travel Size - Photo Gallery
5/8

छोटे 'ट्रैवल साइज' पैक

इसके अलावा मिनी शैम्पू और क्रीम जैसी चीज़ों के लिए छोटे 'ट्रैवल साइज' पैक का ही इस्तेमाल करें.

Heavy Shoes - Photo Gallery
6/8

भारी जूते

भारी जूते और जैकेट को पैकिंग के बजाय अपने साथ ही पहनकर यात्रा करनी चाहिए.

Give Space to bag - Photo Gallery
7/8

बैग को दें जगह

तो वहीं, खरीदारी के लिए बैग में थोड़ी खाली जगह छोड़ दें, ताकि बैग में अन्य सामान आसानी से आ जाए.

Name on your bag - Photo Gallery
8/8

आपके बैग पर नाम

अपने बैग पर नाम और फोन नंबर का टैग लगाना न भूलें, इससे भीड़-भाड़ वाले इलाके में अगर आपका बैग कही लापता हो जाता है, तो आसानी से मिलने में मदद मिल सकेगी.

