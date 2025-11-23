  • Home>
  • Gallery»
  • फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा

फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा

Flirting and Friendly:  अगर आप किसी के व्यवहार को समझना चाहते हैं कि वे आपसे फ़्लर्ट कर रहा है या फिर सच में आपको पसंद करता है तो यह जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसी अंतर को समझने के लिए शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क, छूने की आवृत्ति के साथ-साथ बातचीत की टोन पर भी ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है. 

तो वहीं, बात करें फ़्लर्टिंग में आमतौर पर गहरी दिलचस्पी, व्यक्तिगत सवाल और लगातार ध्यान खींचने की कोशिश शामिल होती है. नीचे दिए गए 10 पॉइंट्स आपको फ़्लर्टिंग और दोस्ताना व्यवहार के बीच के अंतर को पहचानने में आपकी मदद करेंगे. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 23, 2025 5:32:59 PM IST

Follow us on
Google News
Eye Contact - Photo Gallery
1/8

आंखों का संपर्क

यह संपर्क लंबा, गहन और अक्सर आपके दूर देखने के बाद भी लगातार बना रहता है. इसमें एक छोटी सी मुस्कान भी शामिल हो सकती है. सामान्य, बीच-बीच में नज़रें मिलती हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई ठहराव या फिर गहराई देखने को नहीं मिल पाता है.

Smiling and Laughter - Photo Gallery
2/8

मुस्कान और हंसी

हर बात पर ज़्यादा हंसना, आपके साधारण से मज़ाक पर भी ज़ोर से हंसना और अक्सर शरारती मुस्कान देना भी एक ध्यना देने वाली चीज है. सामान्य, स्वाभाविक हंसी जो स्थिति के अनुकूल हो, न कि हर बात पर ज्यादा.

Frequency of Touch - Photo Gallery
3/8

स्पर्श की आवृत्ति

बातचीत के दौरान लगातार, जानबूझकर जैसे हाथ पर हल्का छूना, कंधे पर हाथ रखना और अनावश्यक रूप से छूने की कोशिश करना एक तरह का संदेश देता है. बात करें दोस्ती कि तो, दोस्ती में छूना बहुत कम या सिर्फ बधाई और प्रोत्साहन देने जैसे औपचारिक मौकों पर ही ज्यादातर देखने को मिलता है.

Personal Questions - Photo Gallery
4/8

व्यक्तिगत प्रश्न

फ़्लर्टिंग में आपकी निजी ज़िंदगी, डेटिंग स्टेटस, भविष्य की योजनाओं और शौक के बारे में गहराई से लोग पूछने की कोशिश करते हैं. तो वहीं, दोस्ती में सामान्य बातें, काम या फिर किसी तरह के साझा गतिविधियों से जुड़ा सवाल ही पूछा जाता है.

Compliments - Photo Gallery
5/8

प्रशंसा

फ़्लर्टिंग में आपकी बाहरी उपस्थिति, पहनावे, या व्यक्तिगत विशेषताओं की बार-बार और विशिष्ट प्रशंसा करना. लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं होता है, दोस्ती में आप किसी तरह के उपलब्धि या फिर आपके काम की सराहना करते हैं.

Mirroring - Photo Gallery
6/8

दर्पण प्रभाव

आपकी शारीरिक भाषा, बैठने के तरीके या फिर बातचीत की गति की अनजाने में नकल करना. यह आकर्षण का एक बेहद ही मजबूत संकेत है. तो वहीं, दोस्ती में हर किसी की अपनी शारीरिक भाषा होती है.

Quick Response - Photo Gallery
7/8

तत्काल प्रतिक्रिया

आपके मैसेज या कॉल का तुरंत या बहुत तेज़ी से जवाब देना, यह दर्शाना कि आप समाने वाले की तरफ प्राथमिकता हैं. बाते करें दोस्ती कि तो, सामान्य समय पर जवाब देना, बिना किसी जल्दबाजी के.

Physical Proximity - Photo Gallery
8/8

शारीरिक निकटता

जानबूझकर आपके करीब खड़े होना या फिर बैठना, व्यक्तिगत स्थान यानी (Personal Space) को भंग करने की कोशिश.

Tags:
Dating InterestEye Contact SignsFlirting and Friendlylifestyle newsSeeking Attention
फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा - Photo Gallery
फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा - Photo Gallery
फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा - Photo Gallery
फ़्लर्टिंग या फिर फ्रेंडली? 10 पक्के तरीके जिनसे जानें कि कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहा है या एक तरह का है दिखावा - Photo Gallery