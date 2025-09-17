इस वेडिंग सीजन दिखना है दुल्हन से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव? तो ट्राय करे Krithi Shetty से इंस्पायर्ड ये 8 एथनिक लुक्स जो बना देंगे आपको वेडिंग क्वीन
Wedding Outfits Ideas: कीर्ति शेट्टी अपने शानदार और इंडियन फैशन के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने शादी के अलग-अलग मौकों के लिए कई खूबसूरत एथनिक कपड़े पहने हैं। उन्होंने हल्के और भारी दोनों तरह के लहंगे और साड़ियां पहनी हैं। उनके हर लुक में एक सादगी और एलिगेंस है, जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। उनका ये अंदाज दिखाता है कि कैसे कम मेकअप और साधारण गहनों के साथ भी बहुत स्टाइलिश दिखा जा सकता है।
आइवरी और गोल्ड का शानदार कॉम्बिनेशन
इस लुक में कीर्ति शेट्टी ने आइवरी (हल्के सफेद) रंग का लहंगा पहना है। इस पर गोल्डन (सुनहरे) रंग की कढ़ाई बहुत ही खूबसूरती से की गई है। इस तरह का लुक शादी के दिन या रिसेप्शन के लिए बहुत अच्छा है। यह न तो बहुत भारी लगता है और न ही बहुत हल्का, जिससे आप पूरे समय आराम से पहन सकती हैं।
फूलों वाला हरा लहंगा
कीर्ति शेट्टी अपनी सिम्लिसिटी और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में उनका ये अंदाज साफ नजर आता है। उन्होंने जो इंडिसन कपड़े पहने हैं, वे न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि शादी के माहौल के लिए भी एकदम सही हैं। उनका हर लुक यह बताता है कि कैसे कम मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ भी बेहद अट्रैक्टिव दिखा जा सकता है।
यह लुक बिल्कुल फ्रेश और खिलखिलाता हुआ है। कृति ने हरे रंग का फ्रॅाक सूट पहना है जिस पर सुंदर फूलों का प्रिंट है। यह लुक हल्दी या मेहंदी जैसे फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप बहुत ही खुश और जीवंत लगेंगी।
पर्पल लंहगे में हल्दी की रौनक
कीर्ति शेट्टी ने इस लुक में एक साधारण लेकिन अट्रैक्टिव पर्पल लंहगे पहना है। यह लहँगा हल्दी फंक्शन के लिए बहुत ही शानदार चॅाइश है। इसके साथ उन्होंने हल्के गहने और खुले बाल रखे हैं, जिससे उनका लुक और भी प्यारा लग रहा है। यह सादगी और सुंदरता का एक बेहतरीन उदाहरण है।
गुलाबी लहंगे में रानी जैसी चमक
यहां कीर्ति शेट्टी ने एक रानी गुलाबी रंग का लहंगा पहना है, जो उन्हें एक शाही और रानी जैसा लुक दे रहा है। यह रंग शादी के माहौल में सबसे ज़्यादा जंचता है। इस तरह का लहंगा आप दुल्हन की बहन या करीबी दोस्त के रूप में पहन सकती हैं। इसमें किया गया काम इस आउटफिट को और भी खास बना रहा है।
हरे सूट में क्लासिक लुक
इस तस्वीर में कीर्ति शेट्टी ने एक हरे रंग के अनारकली सूट में दिख रही हैं। यह रंग शादियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अनारकली सूट कम्फर्टेबल भी होता है और आपको एक एलिगेंट लुक भी देता है। इस तरह का सूट संगीत या किसी भी छोटे फंक्शन में पहना जा सकता है।
सादगी भरा ट्रेडिशनल लुक
कीर्ति शेट्टी अपनी सिम्लिसिटी और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में उनका ये अंदाज साफ नजर आता है। उन्होंने जो इंडिसन कपड़े पहने हैं, वे न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि शादी के माहौल के लिए भी एकदम सही हैं। उनका हर लुक यह बताता है कि कैसे कम मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ भी बेहद अट्रैक्टिव दिखा जा सकता है।
नीले रंग की साड़ी में मॉडर्न टच
इस तस्वीर में कीर्ति शेट्टी ने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी है। इस पर बारीक काम किया गया है जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। इस तरह की साड़ी कॉकटेल पार्टी या रिसेप्शन के लिए बेहतरीन है। यह इंडियन होने के साथ-साथ मॉडर्न भी दिखती है।
रिसेप्शन के लिए शाही लहंगा
यह लुक किसी बड़े रिसेप्शन या मेन वेडिंग सेरेमनी के लिए है।कीर्ति शेट्टी ने एक भारी काम वाला लहंगा पहना है, जिसमें कई रंग और डिज़ाइन हैं। यह लहंगा बहुत ही शाही दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी और एक शानदार हेयरस्टाइल रखा है, जो उनके लुक को कम्प्लीट कर रहा है।
Dislclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।