इस वेडिंग सीजन दिखना है दुल्हन से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव? तो ट्राय करे Krithi Shetty से इंस्पायर्ड ये 8 एथनिक लुक्स जो बना देंगे आपको वेडिंग क्वीन

फूलों वाला हरा लहंगा

कीर्ति शेट्टी अपनी सिम्लिसिटी और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में उनका ये अंदाज साफ नजर आता है। उन्होंने जो इंडिसन कपड़े पहने हैं, वे न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि शादी के माहौल के लिए भी एकदम सही हैं। उनका हर लुक यह बताता है कि कैसे कम मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ भी बेहद अट्रैक्टिव दिखा जा सकता है।

यह लुक बिल्कुल फ्रेश और खिलखिलाता हुआ है। कृति ने हरे रंग का फ्रॅाक सूट पहना है जिस पर सुंदर फूलों का प्रिंट है। यह लुक हल्दी या मेहंदी जैसे फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप बहुत ही खुश और जीवंत लगेंगी।