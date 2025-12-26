ग्लो का क्या है सीक्रेट कोड? डॉ. रश्मी शेट्टी ने बताया क्यों जरूरी हैं फेस ऑयल्स
Doctor Rashmi Shetty Explain About Face Oil: मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मी शेट्टी ने बताया कि कि फेस ऑयल त्वचा को हाइड्रेट रखने और बाहरी प्रदूषण से बचाने में बेहद ही मदद करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी त्वचा के प्रकार के मुताबिक सही तेल चुनना चाहिए.
चेहरे का तेल बाहरी परत को करता है मजबूत
चेहरे के तेल त्वचा की सबसे बाहरी परत (Skin Barrier) को मजबूत करने और नमी को त्वचा के अंदर से लॉक करने का काम करते हैं.
मॉइस्चराइजर के बाद लगाएं फेस ऑयल
डॉ. रश्मी के मुताबिक, फेस ऑयल को हमेशा ह्यूमेक्टेंट (Humectant) या मॉइस्चराइजर के बाद लगाना चाहिए ताकि वह सील की तरह काम करे.
नॉन-कोमेडोजेनिक तेलों का करें चुनाव
मुंहासे वाली त्वचा के लिए नॉन-कोमेडोजेनिक (Non-Comedogenic) तेलों का चुनाव करना बेहद जरूरी है.
एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के लिए लगाएं तेल
तेल का इस्तेमाल सिर्फ त्वचा पर चमक लाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पोषण और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के लिए किया जाना चाहिए.
हथेलियों से लगाना चाहिए तेल
डॉ. रश्मी शेट्टी यह सलाह देती हैं कि तेल को त्वचा पर रगड़ने के बजाय हथेलियों से धीरे से दबाकर (Pressing Technique) लगाना ज्यादा प्रभावी होता है.
चेहरे के तेल से करें मालिश
वे मानती हैं कि चेहरे के तेलों का इस्तेमाल चेहरे की मालिश (Face Massage) के लिए करना रक्त संचार और लिम्फैटिक ड्रेनेज में सुधार करता है.