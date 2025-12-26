ग्लो का क्या है सीक्रेट कोड? डॉ. रश्मी शेट्टी ने बताया क्यों जरूरी हैं फेस ऑयल्स

Doctor Rashmi Shetty Explain About Face Oil: मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मी शेट्टी ने बताया कि कि फेस ऑयल त्वचा को हाइड्रेट रखने और बाहरी प्रदूषण से बचाने में बेहद ही मदद करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी त्वचा के प्रकार के मुताबिक सही तेल चुनना चाहिए.