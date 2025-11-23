जापानी महिला ने रचाई ChatGPT-निर्मित पार्टनर ‘क्लाउस’ से शादी, क्या ऐसा करना इमोशनली है ठीक?

Japanese Women Marries Chat GPT: दुनिया में एक तरफ जहां लोग शादी करने से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह घटना इस बात को सोचने पर मजबूर करती है, क्या सही में कोई AI से शादी कर सकता है. एक 32 साल की महिला कनो ने एक अनोखा कदम उठाया है. जहां उन्होंने एक AI पर्सोना (डिजिटल पार्टनर) ‘क्लाउस’ से शादी कर ली है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शादी वर्चुअल रियलिटी और वास्तविक रस्मों के साथ पूरी की गई.