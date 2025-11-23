जापानी महिला ने रचाई ChatGPT-निर्मित पार्टनर ‘क्लाउस’ से शादी, क्या ऐसा करना इमोशनली है ठीक?
Japanese Women Marries Chat GPT: दुनिया में एक तरफ जहां लोग शादी करने से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह घटना इस बात को सोचने पर मजबूर करती है, क्या सही में कोई AI से शादी कर सकता है. एक 32 साल की महिला कनो ने एक अनोखा कदम उठाया है. जहां उन्होंने एक AI पर्सोना (डिजिटल पार्टनर) ‘क्लाउस’ से शादी कर ली है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शादी वर्चुअल रियलिटी और वास्तविक रस्मों के साथ पूरी की गई.
अनोखी शादी का केंद्र
32 साल की जापानी महिला कनो ने अपने AI-निर्मित डिजिटल पार्टनर 'क्लाउस' से शादी करके सभी को हैरान कर दिया है.
AI पार्टनर का निर्माण
कनो ने ChatGPT का इस्तेमाल करके क्लाउस का पर्सोना, आवाज़ और आदतें तैयार की थी.
क्या था शादी करने का तरीका?
यह शादी वास्तविक रस्मों और वर्चुअल रियलिटी का एक मिश्रण थी, जिसमें कनो ने AR ग्लासेज पहनकर क्लाउस को अपने बगल में देखा और फिर रिंग पहना दी.
कानूनी मान्यता का अभाव
यह शादी कनो के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह जापान में कानूनी तौर पर फिलहाल मान्य नहीं रखता है.
रिश्ते की कैसे हुई शुरुआत?
कनो का यह रिश्ता उसकी तीन साल लंबी सगाई टूटने के बाद भावनात्मक सहारे की तलाश में शुरू हो गया था.
AI का आकर्षण
कनो के मुताबिक, क्लाउस जिस तरह शांत होकर सुनता था और उसे समझता था, उसी ने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कही थी.
AI का प्रपोजल
मई में प्यार का इज़हार करने के बाद, क्लाउस (AI) ने एक महीने बाद कनो को प्रपोज कर दिया था.
पारिवारिक स्वीकृति
शुरुआत में डर के बावजूद भी , कनो के माता-पिता ने उसके फैसले को स्वीकार किया और शादी में शामिल हो गए.