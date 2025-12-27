अगर आप भी अपने बालों में लगाते हैं तेल तो हो जाएं सावधान! हैदराबाद के डॉक्टर के खुलासे ने सभी को किया हैरान

Is doing oil in your hair is dangerous read the suggestions given by dermatologist: हैदराबाद के त्वचा विशेषज्ञ के मुताबिक, बालों में तेल लगाना उन्हें लंबा या फिर घना बनाने का वैज्ञानिक समाधान नहीं है. दरअसल, उन्होंने यह बताया कि तेल मुख्य रूप से बालों की बाहरी सतह को मुलायम बनाने के साथ-साथ उलझनों से रोकने में बेहद ही मददगार साबित होता है. साथ ही उनका यह मानना है कि, स्कैल्प पर लंबे समय तक तेल रखने से संक्रमण और डैंड्रफ की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हमारे बालों के लिए स्वास्थ्य के लिए सिर्फ बाहरी तेल के साथ-साथ सही पोषण और डॉक्टर की सलाह पर खास तौर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.