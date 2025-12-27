  • Home>
  अगर आप भी अपने बालों में लगाते हैं तेल तो हो जाएं सावधान! हैदराबाद के डॉक्टर के खुलासे ने सभी को किया हैरान

अगर आप भी अपने बालों में लगाते हैं तेल तो हो जाएं सावधान! हैदराबाद के डॉक्टर के खुलासे ने सभी को किया हैरान

Is doing oil in your hair is dangerous read the suggestions given by dermatologist:  हैदराबाद के त्वचा विशेषज्ञ के मुताबिक, बालों में तेल लगाना उन्हें लंबा या फिर घना बनाने का वैज्ञानिक समाधान नहीं है. दरअसल, उन्होंने यह बताया कि तेल मुख्य रूप से बालों की बाहरी सतह को मुलायम बनाने के साथ-साथ उलझनों से रोकने में बेहद ही मददगार साबित होता है. साथ ही उनका यह मानना है कि, स्कैल्प पर लंबे समय तक तेल रखने से संक्रमण और डैंड्रफ की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हमारे बालों के लिए स्वास्थ्य के लिए सिर्फ बाहरी तेल के साथ-साथ सही पोषण और डॉक्टर की सलाह पर खास तौर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 27, 2025 7:05:39 PM IST

Hair does not grow with oil
1/6

तेल से नहीं बढ़ते हैं बाल

डॉक्टर ने यह साफ कर दिया है कि बालों की जड़ों में तेल लगाने से बाल बढ़ने (Hair Growth) का कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण फिलहाल कहीं भी नहीं है.

Just Conditioning Work
2/6

केवल कंडीशनिंग का काम

दरअसल, तेल हमारे बालों के लिए केवल एक बाहरी कंडीशनर की तरह काम करता है, जो बालों की चमक और नमी को बनाए रखने का काम करता है.

Risk of scalp problem
3/6

स्कैल्प की समस्या का खतरा

इसके साथ ही सिर की त्वचा (Scalp) पर ज्यादा तेल छोड़ने से डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन की समस्या पहले से और भी ज्यादा बढ़ सकती है.

Hair loss, a serious problem
4/6

बालों का झड़ना, गंभीर समस्या

तो वहीं, दूसरी तरफ विशेषज्ञों के मुताबिक, तेल लगाने से बाल झड़ना बंद नहीं होते हैं, बल्कि गलत तरीके से मसाज करने से बाल खुद की कमजोर होकर टूटने लगते हैं.

Oil is not for nutrition
5/6

पोषण के लिए नहीं है तेल

बालों की सेहत तेल से ज्यादा आपके खाने पर आधारित है. इसके साथ ही बालों की सेहत प्रोटीन और शरीर के अंदरूनी पोषण पर भी पूरी तरह से निर्भर करती है.

What is the right time to apply oil?
6/6

तेल लगाने का क्या है सही समय?

हालाँकि, ज्यादातर डॉक्टरों ने यह सलाह दी है कि तेल को घंटों तक रखने के बजाय धोने से केवल 30 मिनट पहले ही लगाना चाहिए.

Tags:
dermatologisthair carehair oillifestyle newsScalp Problem
अगर आप भी अपने बालों में लगाते हैं तेल तो हो जाएं सावधान! हैदराबाद के डॉक्टर के खुलासे ने सभी को किया हैरान - Photo Gallery

