  • वर्किंग वीक के लिए बनाएं यह पांच हेल्दी और झटपट टिफ़िन आइडिया, जो आपके शरीर को देंगे ताकत

वर्किंग वीक के लिए बनाएं यह पांच हेल्दी और झटपट टिफ़िन आइडिया, जो आपके शरीर को देंगे ताकत

Five simple and healthy tiffin ideas for Monday to Friday: ऑफिस या फिर स्कूल के लिए ये टिफ़िन विकल्प न सिर्फ समय बचाते हैं, बल्कि संतुलित आहार को भी सुनिश्चित रखने में पूरी तरह से मदद करते हैं. इसके साथ ही घर का बना खाना आपको बाहर के अनहेल्दी खाने से बचाकर पूरे दिन ऊर्जा देने में मददगार साबित होता है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 7, 2026 5:33:23 PM IST

Monday (Paneer Bhurji and Parantha) - Photo Gallery
1/5

सोमवार (पनीर भुर्जी और परांठा)

पनीर प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है और इसे बारीक कटी सब्जियों के साथ जल्दी बनाया जा सकता है.

Tuesday (Mix Veg Poha) - Photo Gallery
2/5

मंगलवार (मिक्स वेज पोहा)

इसके अलावा मूंगफली, मटर और गाजर के साथ बना पोहा हल्का होता है और दोपहर तक ताज़ा बना रहता है.

Wednesday (Moong Dal Chilla) - Photo Gallery
3/5

बुधवार (मूंग दाल चीला)

तो वहीं, भीगी हुई दाल को पीसकर बना यह चीला फाइबर और प्रोटीन से भरपूर एक पौष्टिक आहर होता है.

Thursday (Vegetable Pulao and Raita) - Photo Gallery
4/5

गुरुवार (वेजिटेबल पुलाव और रायता)

कुकर में झटपट बनने वाला यह वेजिटेबल पुलाव स्वाद और सेहत का सबसे बेहतरीन संतुलित में से एक माना जाता है.

Friday (Besan Chilla Sandwich) - Photo Gallery
5/5

शुक्रवार (बेसन चिल्ला सैंडविच)

तो वहीं, दूसरी तरफ बेसन के घोल में सब्जियां डालकर बनाया गया यह सैंडविच बनाने में आसान और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है.

