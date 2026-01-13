वर्कआउट या टॉर्चर? 10 लक्षण जो बताते हैं कि आप कर रहे हैं हद से ज्यादा ‘ओवरट्रेनिंग’

Your Fitness Routine Is Actually Harming You: व्यायाम और आराम के बीच संतुलन ही वास्तविक फिटनेस माना जाता है. अगर आपका शरीर दर्द, थकान या फिर मानसिक चिड़चिड़ेपन के जरिए से चेतावनी संकेत दे रहा है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करना और रिकवरी पर ध्यान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. एक बात का हमेशा याद रखें ‘नो पेन, नो गेन’ का मतलब चोट को सहना नहीं होता है.