वर्कआउट या टॉर्चर? 10 लक्षण जो बताते हैं कि आप कर रहे हैं हद से ज्यादा ‘ओवरट्रेनिंग’
Your Fitness Routine Is Actually Harming You: व्यायाम और आराम के बीच संतुलन ही वास्तविक फिटनेस माना जाता है. अगर आपका शरीर दर्द, थकान या फिर मानसिक चिड़चिड़ेपन के जरिए से चेतावनी संकेत दे रहा है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करना और रिकवरी पर ध्यान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. एक बात का हमेशा याद रखें ‘नो पेन, नो गेन’ का मतलब चोट को सहना नहीं होता है.
ज्यादा थकान करना महसूस
अगर आप हर समय ज्यादा थकान महसूस करते हैं और रात की नींद के बाद भी तरोताजा महसूस नहीं करते, तो यह ओवरट्रेनिंग का एक चौंकाने वाला संकेत है.
व्यायाम के बाद जोड़ों में दर्द
इसके अलावा व्यायाम के दौरान या फिर बाद में जोड़ों में तेज दर्द होना यह दिखाता है कि आपकी तकनीक गलत है या फिर आप शरीर पर हद से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं.
पूरी तरह से बिगड़ा है नींद का पैटर्न
तो वहीं, फिटनेस रूटीन के बावजूद भी अगर आपकी नींद का पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और आपको अनिद्रा (Insomnia) की समस्या हो रही है, तो आपका शरीर तनाव में है.
पुरानी चोट नहीं हो पा रही है ठीक
इसके साथ ही छोटी-मोटी चोटों का बार-बार लगना या फिर पुरानी चोट का ठीक न होना इस बात को साबित करता है कि शरीर को पर्याप्त रिकवरी नहीं मिल पा रही है.
मानसिक चिड़चिड़ापन करना महसूस
वर्कआउट के दौरान अचानक उत्साह की कमी और मानसिक चिड़चिड़ापन महसूस होना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थकान को दर्शाता है.
सामान्य से ज्यादा हो जाती है हृदय गति
अगर आपकी हृदय गति (Resting Heart Rate) सामान्य से ज्यादा रहने लगी है, तो आपका दिल तनावपूर्ण वर्कआउट की समस्या से जूझ रहा है.
व्यायाम के बाद भी घट रही है परफॉरमेंस
लगातार व्यायाम करने के बाद भी अगर आपकी परफॉरमेंस बढ़ने के बजाय घट रही है, तो आपकी मांसपेशियों को आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है.
बार-बार पड़ना बीमार
तो वहीं, बार-बार बीमार पड़ना या फिर इम्यून सिस्टम का कमजोर होना यह बताता है कि आपकी फिटनेस दिनचर्या आपके शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे सोख रही है.
मासिक धर्म चक्र का होना अनियमित
लेकिन, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycle) का अनियमित होना इस बात का गंभीर संकेत है कि वर्कआउट का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है.
मांसपेशियों में लगातार हो रहा खिंचाव
इसके अलावा मांसपेशियों में लगातार खिंचाव या फिर जकड़न बने रहना यह दर्शाता है कि आप वार्म-अप और स्ट्रेचिंग को नजरअंदाज करता है.