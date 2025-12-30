त्वचा की देखभाल से जुड़ी 8 गलतियां जो कर रहे हैं आप, अभी से ही हो जाएं सावधान!

8 skin care mistake you might be doing: बेहतर त्वचा के लिए सिर्फ महंगे उत्पाद ही काफी नहीं हैं, बल्कि सही आदतों का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. ज्यादा धुलाई और एक्सफोलिएशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए. घर के अंदर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और विशिष्ट त्वचा के प्रकार को समझकर धैर्य के साथ एक सरल दिनचर्या का अपनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.