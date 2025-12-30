त्वचा की देखभाल से जुड़ी 8 गलतियां जो कर रहे हैं आप, अभी से ही हो जाएं सावधान!
8 skin care mistake you might be doing: बेहतर त्वचा के लिए सिर्फ महंगे उत्पाद ही काफी नहीं हैं, बल्कि सही आदतों का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. ज्यादा धुलाई और एक्सफोलिएशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए. घर के अंदर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और विशिष्ट त्वचा के प्रकार को समझकर धैर्य के साथ एक सरल दिनचर्या का अपनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.
त्वचा को बार-बार धोना
चेहरा बार-बार धोने से त्वचा के प्राकृतिक तेल निकल जाते हैं, जिससे रूखापन और जलन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. इसके साथ ही स्वस्थ त्वचा के लिए आमतौर पर दिन में दो बार धोना ही काफी होता है.
घर के अंदर सनस्क्रीन न लगाना
तो वहीं, यूवी किरणें खिड़कियों और जालीदार दरवाजों से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन घर के अंदर भी सनस्क्रीन नहीं लगाने से उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और साथ ही त्वचा का रंग गहरा हो सकता है.
बहुत सारे उत्पादों का इस्तेमाल
इतना ही नहीं, त्वचा की देखभाल के लिए बहुत सारे उत्पादों का एक साथ इस्तेमाल करने से त्वचा पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ने लगता है.
अपनी त्वचा के प्रकार को नज़रअंदाज़ करना
अपनी त्वचा के प्रकार के लिए अनुपयुक्त उत्पादों का इस्तेमाल करने से मुहांसे, रूखापन या फिर बेजान त्वचा हो सकती है. इसलिए हमेशा अपनी त्वचा के प्रकार को जानना सबसे ज्यादा ज़रूरी माना जाता है.
मेकअप को ठीक से न हटाना
इसके अलावा, मेकअप लगाकर सोने से रोमछिद्र (Pore) बंद होने लगते हैं और त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाने काम भी करती है. सही तरीके से सफाई करने से त्वचा को रात भर में ठीक होने में मदद मिलती है.
अत्यधिक एक्सफोलिएशन
तो वहीं, बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन करने से आपकी त्वचा की सुरक्षात्मक परत कमजोर होने लगती है. बेहतरीन परिणामों के लिए सप्ताह में 1-2 बार ही एक्सफोलिएशन करना सबसे अच्छा माना जाता है.
तुरंत परिणाम की उम्मीद करना
इसके साथ ही त्वचा की देखभाल में निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. अधिकांश उत्पादों को दिखने में सुधार आने में कई सप्ताह के साथ-साथ महीने भी लग जाते हैं.
जीवनशैली संबंधी कारकों की अनदेखी
तो वहीं, कम नींद और तनाव की वजह से आपकी त्वचा को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं. इसके साथ ही स्वस्थ आदतों के साथ त्वचा की देखभाल करना सबसे अच्छा होता है.