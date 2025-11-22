माइग्रेन में भूलकर भी न खाएं यह दो तरह के फल, नहीं तो पड़ सकता है आपको भारी!

Do not eat these two types of fruits even by mistake in migraine: माइग्रेन एक बेहद ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो अक्सर टायरामिन जैसे आहार संबंधी घटकों से ट्रिगर होने लगती है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केले और एवोकाडो जैसे पौष्टिक फल भी संवेदनशील लोगों में माइग्रेन की समस्या को बढ़ा देते हैं. ये दोनों फल सबसे ज्यादा पके होते हैं तो उनमें टायरामिन नाम की प्राकृतिक अमीनो एसिड बाय-प्रोडक्ट का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है. इसके साथ ही माइग्रेन के मरीज़ों को इन फलों का सेवन बेहद ही सावधानी से करना चाहिए और पके हुए फलों से ज्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए.