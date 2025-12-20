  • Home>
  • भूलने की बीमारी को अब कहें अलविदा! डॉ. सेठी ने बताया, रोज नट्स खाने से बदल सकती है आपकी लाइफ

भूलने की बीमारी को अब कहें अलविदा! डॉ. सेठी ने बताया, रोज नट्स खाने से बदल सकती है आपकी लाइफ

Benefits of eating 30 gram of nuts:  मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर मस्तिष्क स्वास्थ्य (Brain Health) को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप लोगों के साथ शेयर की है.  उनके मुताबिक, रोजाना केवल 30 ग्राम नट्स (Nuts) खाना दिमाग को तेज रखने और संज्ञानात्मक गिरावट (Cognitive Decline) को रोकने का एक जादुई तरीका होता है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 20, 2025 5:46:05 PM IST

Walnuts - Photo Gallery
1/9

अखरोट

ओमेगा-3 का पावरहाउस अखरोट मस्तिष्क के आकार जैसा दिखता है और इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है. यह याददाश्त को तेज करने के साथ-साथ दिमागी सूजन को कम करने में पूरी तरह से मदद करता है.

Almonds - Photo Gallery
2/9

बादाम

विटामिन-E की सुरक्षा बादाम विटामिन E का एक बेहतरीन स्रोत हैं. यह उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी को रोकने और दिमागी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में सहायक है.

Pistachios - Photo Gallery
3/9

पिस्ता

फोकस और मूड पिस्ता न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की रोशनी और मानसिक एकाग्रता (Focus) को बेहतर बनाने में बेहद ही मददगार साबित करता है.

Cashews - Photo Gallery
4/9

काजू

मैग्नीशियम का स्रोत काजू में मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो तंत्रिका तंत्र (Nervous System) के सुचारू संचालन के लिए बेहद ही जरूरी है. यह तनाव और चिंता को कम करने में भी भूमिका निभाता है.

Attention to quantity - Photo Gallery
5/9

मात्रा का ध्यान

30 ग्राम का नियम डॉ. सेठी के अनुसार, अधिक मात्रा में नट्स खाने से कैलोरी भी बढ़ सकती है. इसलिए, 'एक मुट्ठी' या लगभग 30 ग्राम मिश्रित मेवे रोजाना के लिए पर्याप्त और संतुलित मात्रा है.

The right way: raw or soaked? - Photo Gallery
6/9

सही तरीका: कच्चा या भिगोया हुआ?

पोषण के अधिकतम लाभ के लिए मेवों को बिना नमक और बिना भुने हुए खाना चाहिए. रात भर भिगोकर खाने से इनका पाचन आसान हो जाता है और पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं.

Contains healthy fats and fiber - Photo Gallery
7/9

हेल्दी फैट्स और होते हैं फाइबर

ब्लड शुगर और इंसुलिन प्रबंधन मेवों में हेल्दी फैट्स और फाइबर होते हैं, जो रक्त शर्करा (Blood Sugar) को स्थिर रखने में भी काफी मदद करते हैं. जब शरीर में शुगर का स्तर संतुलित रहता है, तो मस्तिष्क को ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति मिलती है, जिससे 'ब्रेन फॉग' (मानसिक धुंधलापन) नहीं होता.

Gut-Brain Connection - Photo Gallery
8/9

गट्स-ब्रेन एक्सिस

एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होने के नाते, डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि नट्स हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया (Gut Microbiome) के लिए ईंधन का काम करते हैं. स्वस्थ पेट सीधे तौर पर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुश रहने वाले हार्मोन (Serotonin) के उत्पादन से जुड़ा है.

Nuts provide nutrition - Photo Gallery
9/9

नट्स से मिलता है पोषण

खराब फैट्स का स्वस्थ विकल्प अक्सर हम दोपहर या शाम के समय अनहेल्दी स्नैक्स जैसे बिस्कुट या नमकीन खाते हैं. उनकी जगह 30 ग्राम मेवे खाने से न केवल शरीर को पोषण मिलता है, बल्कि यह धमनियों को साफ रखकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है.

Brain HealthCognitive DeclineGastroenterologist Doctor Sethilifestyle newsNuts
