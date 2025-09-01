Kitchen Tips: स्टील हो या प्लास्टिक, अब बोतल की बदबू दूर करने के लिए आजमाए ये आसान घेरलू नुस्खा
Kitchen Tips: अक्सर कुछ समय बाद पानी की बोतल से अजीब बदबू आने लगती है, खासकर प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में। यह नमी और गंदगी की वजह से होता है, जिससे पानी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। लेकिन किचन में मौजूद साधारण चीजों से आप आसानी से इस बदबू से छुटकारा पा सकते हैं और बोतल को फिर से ताज़ा बना सकते हैं।
बदबू क्यों आती है बोतल से?
जब बोतल पूरी तरह सूखती नहीं है या लंबे समय तक पानी भरा रहता है, तो बोतल में नमी जम जाती है। बाद में यही नमी बदबू और बैक्टीरिया का कारण बनती है।
इसे ठिक करने के लिए क्या-क्या चाहिए?
इसके लिए आपको चाहिए होगा, 1 चम्मच सेंधा नमक, एक मुट्ठी कच्चे चावल, 1 नींबू और थोड़ा सा गुनगुना पानी
इसे कैसे इस्तेमाल करें?
इसके लिए बोतल में ड़ाले 1 चम्मच सेंधा नमक, अब इसमें एक मुट्ठी कच्चे चावल डालें, फिर आधा नींबू निचोड़कर रस डाल दें, इसमें गुनगुना पानी डालें।
कैसे करें इसकि सफाई?
बोतल को अच्छे से हिलाएं ताकि उस में ड़ली सब चीजें अच्चछे से मिल जाएं। अब इस पानी को बाहर निकाल दें। ताजे पानी से बोतल को अच्छी तरह धो लें।
क्यों असरदार है ये नुस्खा?
सेंधा नमक नमी सोख लेता है और बैक्टीरिया को मारता है, चावल स्क्रबर की तरह काम करके अंदरूनी गंदगी हटाते हैं और नींबू तुरंत बदबू खत्म करके ताजगी लाता है।
इसके फायदा क्या है?
आपकी बोतल एकदम साफ और फ्रेश हो जाएगी और आपको बार-बार नई बोतल खरीदने का खर्च भी बचेगा।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।