Kitchen Tips: स्टील हो या प्लास्टिक, अब बोतल की बदबू दूर करने के लिए आजमाए ये आसान घेरलू नुस्खा

Kitchen Tips: अक्सर कुछ समय बाद पानी की बोतल से अजीब बदबू आने लगती है, खासकर प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में। यह नमी और गंदगी की वजह से होता है, जिससे पानी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। लेकिन किचन में मौजूद साधारण चीजों से आप आसानी से इस बदबू से छुटकारा पा सकते हैं और बोतल को फिर से ताज़ा बना सकते हैं।