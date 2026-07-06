Celebrity Approved Morning Drinks: आलिया, कियारा, रश्मिका और लाइका अरोड़ा के मॉर्निंग डिटॉक्स वॉटर शॉट्स से पाएं सेलेब लाइक जैसी चुस्ती-फुर्ती!

Celebrity Approved Morning Drinks: आपका पूरा दिन कैसा रहेगा? यह काफी हद तक आपके मॉर्निंग रुटीन पर डिपेंड करता है. आप सुबह उठकर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन-कौन सी एक्टीविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, इससे पूरे दिन की एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ निर्धारित होती है. एक्सपर्ट बताते हैं कि सुबह की ड्रिंक एंड डाइट सीधे आपके गट हेल्थ पर असर डालती है. हेल्दी और हर्बल चीजें आपके शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकाल फेंकती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देती है लेकिन कुछ ड्रिंक ऐसे भी हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ-साथ गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और शरीर के ओवरऑल मैनेजमेंट में अहम रोल अदा करते हैं. अगर आप सेलिब्रिटी लाइट ब्यूटी और फिटनेस चाहते हैं तो क्यों ना उनके मॉर्निंग रुटीन पर एक नजर डालें. क्योंकि ज्यादा एक्ट्रेस और सेलेब्रिटीज अपने दिनभर की एनर्जी, चुस्ती- दुरुस्ती और फुर्ती के लिए स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं. शिल्पा शेट्टी से लेकर कियारा आडवानी, आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, निक जोनास और शालिनी पासी तक, जानिए ये हैं भारत की टॉप सेलेब्रिटीज के पसंदीदा ड्रिंक्स.