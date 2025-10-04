Karva Chauth 2025: इस करवाचौथ पर हाथों की शोभा बढ़ाए इन सुंदर चूड़ा डिजाइंस के साथ जो लगायेंगे आपके श्रृंगार में चार चाँद - Photo Gallery
Karva Chauth 2025: इस करवाचौथ पर हाथों की शोभा बढ़ाए इन सुंदर चूड़ा डिजाइंस के साथ जो लगायेंगे आपके श्रृंगार में चार चाँद

Karva Chaurh 2025 Stylish Chooda Designs: करवाचौथ जैसे खास मौके पर चूड़ियों से सजा हाथ हर महिला के शृंगार को पूरा करता है। लाल चूड़ियां हों या फिर आउटफिट से मैचिंग रंग की, उनके साथ सुंदर बैंगल्स पहनना बेहद ज़रूरी है। बैंगल्स का डिजाइन और उन्हें किस तरह सेट किया जाए, ये लुक को और खास बना देता है।

By: Ananya verma | Last Updated: October 4, 2025 5:21:05 PM IST

1/10

करवाचौथ और चूड़ियों का महत्व

करवाचौथ के मौके पर चूड़ियों से भरे हाथ शृंगार को पूरा बनाते हैं। लाल चूड़ियां हों या आउटफिट से मैचिंग रंग की, इनके साथ अच्छे बैंगल्स पहनना ज़रूरी है।

2/10

पंजाबी चूड़ा

करवाचौथ पर आप फैंसी पंजाबी चूड़ा पहन सकती हैं। ये हर आउटफिट पर सुंदर लगता है और नई नवेली दुल्हनों के लिए परफेक्ट चॅाइस है।

3/10

फोटो वाला चूड़ा

आप कस्टमाइज बैंगल्स बनवा सकती हैं, जिसमें अपनी और पति की तस्वीर लगवा सकती है। शादी या किसी खास पल की फोटो इसमें लगाकर आप स्पेशल लुक पा सकती हैं।

4/10

हेवी गोल्डन कड़े

गोल्डन कड़ा स्टाइल बैंगल्स हमेशा फैशन में रहते हैं। इन्हें लाल चूड़ियों या आउटफिट से मैच करके पहनने से लुक और भी निखर जाता है।

5/10

स्टेटमेंट बैंगल

स्टोन या कुंदन वर्क वाला एक हेवी बैंगल चूड़ियों के बीच लगाएं। इससे चूड़ियों का सेट और भी खास और फैंसी लगेगा।

6/10

मिनिमल स्टोन वर्क

स्टोन या कुंदन वर्क वाला एक हेवी बैंगल चूड़ियों के बीच लगाएं। इससे चूड़ियों का सेट और भी खास और फैंसी लगेगा।

7/10

दो कड़े का सेट

सिर्फ दो गोल्डन कड़े लगाकर भी आप खूबसूरत सेट बना सकती हैं। बड़े हेवी बैंगल्स न होने पर ये एक आसान और ट्रेंडी चॅाइस है।

8/10

गोल्डन चूड़ियों का कॉम्बिनेशन

गोल्डन चूड़ियों को किसी भी रंग की चूड़ियों के साथ मिलाकर सेट बना सकती हैं। ये मिक्स एंड मैच लुक हर मौके पर अट्रैक्टिव लगता है।

9/10

घुंघरू बैंगल्स

आजकल घुंघरू वाले बैंगल्स बहुत ट्रेंड में हैं। ये न सिर्फ सुंदर लगते हैं बल्कि इनकी मधुर आवाज भी दिल को भाती है।

10/10

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ सुझाव और आइडियाज के लिए है। इसमें दिखाए गए बैंगल्स या चूड़ियों के डिज़ाइन, ब्रांड या कीमत की गारंटी नहीं है। खरीदारी या सेट बनाने से पहले अपनी पसंद और बजट के हिसाब से ही निर्णय लें।

