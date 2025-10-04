Karva Chauth 2025: इस करवाचौथ पर क्लासिक गोल्डन सिल्क साड़ी से पाए स्टाइलिश लुक और लगाए अपनी ख़ूबसूरती में चार चाँद - Photo Gallery
Karva Chauth 2025: इस करवाचौथ पर क्लासिक गोल्डन सिल्क साड़ी से पाए स्टाइलिश लुक और लगाए अपनी ख़ूबसूरती में चार चाँद

Karva Chauth 2025 Golden Silk Sarees: अगर आप करवा चौथ पर पहनने के लिए साड़ी तलाश रही हैं, तो गोल्डन रंग में सिल्क साड़ी एक बेहतरीन चॅाइस है। इन साड़ियों पर रेशमी धागे और जरी की खूबसूरत कढ़ाई की गई है, जो इंडियन और स्टाइलिश लुक देती हैं।

By: Ananya verma | Last Updated: October 4, 2025 8:40:53 PM IST

1/10

करवा चौथ 2025 के लिए गोल्डन सिल्क साड़िया

करवा चौथ आने में बस कुछ दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी साड़ी कि चॅाइस नहीं कि है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्डन रंग में सिल्क साड़ियों का शानदार कलेक्शन आपके लिए हाज़िर है।

2/10

सिल्क साड़ी कि खासियत

इन सिल्क साड़ियों को सिल्क फैब्रिक से तैयार किया गया है। ये पहनने में आसान और आरामदायक हैं। इनके खूबसूरत बॉर्डर और जरी वर्क से आपका लुक और भी अट्रैक्टिव बन सकता है।

3/10

साड़ियो का अंदाज़

इन साड़ियों में कांचीपुरम सिल्क, बनारसी सिल्क और टिशू सिल्क का लेटेस्ट कलेक्शन है। आप अपनी पसंद और मौके के अनुसार इन्हें चुन सकती हैं।

4/10

एसेसरीज के साथ लुक

गोल्डन साड़ी के साथ भारी झुमके और हल्का नेकलेस पहनें। इससे आपका लुक और भी सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा।

5/10

HAIDER ALI AND SONS साड़ी

यह गोल्डन साड़ी 6.4 मीटर लंबी है, जिसमें 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज है। जैकर्ड वर्क के साथ इसका क्लासिक लुक आपके रूप को निखार सकता है।

6/10

Kaugalian Store साड़ी

5.5 मीटर लंबी इस साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज आता है। यह सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से बनी है और स्किन के सही रहती है। इसे हाथ से धोने की सलाह दी जाती है।
7/10

HMP Fashion और Jaanvi Fashion साड़ी

इन गोल्डन साड़ियों पर फूलों की खूबसूरत कढ़ाई और जरी जैक्वार्ड वर्क किया गया है। ये साड़ियां इंडियन लुक के लिए परफेक्ट हैं और हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं।

8/10

Glory Sarees कांचीपुरम सिल्क

5.5 मीटर लंबी इस साड़ी में 0.8 मीटर अनस्टिच्ड ब्लाउज है। इसमें जरी का बॉर्डर और फूलों के प्रिंट हैं। यह साड़ी इंटियन और स्टाइलिश लुक देती है।

9/10

करवा चौथ पर पहनने के सुझाव

इन गोल्डन सिल्क साड़ियों को पहनकर आप करवा चौथ पर सबसे अलग और खूबसूरत नजर आएंगी। अपने पसंदीदा रंग और वर्क के अनुसार साड़ी चुनें और झुमके, हल्का नेकलेस या चूड़ियों के साथ स्टाइलिश लुक पाएं।

10/10

Disclaimer

यह जानकारी प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी देने के लिए है। खरीदारी पर हमें मामूली कमिशन मिलता है। कीमत और उपलब्धता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। जागरण किसी प्रोडक्ट, सेवा या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ethnic wear on karva chauth 2025golden silk sarees for karva chauthKarva chauth 2025karva chauth ka tyoharkarva chauth outfit ideaskarva chauth saree ideassilk sarees for karva chauth
