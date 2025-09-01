Blackheads हटाने का सबसे आसान तरीका, ना चाहिए होगा मास्क ना स्क्रब जरूरत होगी तो सिर्फ गर्म तौलिये की

How to Remove Blackheads at Home: ब्लैकहेड्स स्किन पर जमने वाली गंदगी और तेल से बनते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का आसान और सस्ता तरीका है सिर्फ एक गर्म तौलिया। तौलिये से भाप लेने और हल्के हाथों से रगड़ने से पोर्स साफ हो जाते हैं और ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं। हफ्ते में 2–3 बार करने से स्किन साफ और हेल्दी रहती है।