Blackheads हटाने का सबसे आसान तरीका, ना चाहिए होगा मास्क ना स्क्रब जरूरत होगी तो सिर्फ गर्म तौलिये की
How to Remove Blackheads at Home: ब्लैकहेड्स स्किन पर जमने वाली गंदगी और तेल से बनते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का आसान और सस्ता तरीका है सिर्फ एक गर्म तौलिया। तौलिये से भाप लेने और हल्के हाथों से रगड़ने से पोर्स साफ हो जाते हैं और ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं। हफ्ते में 2–3 बार करने से स्किन साफ और हेल्दी रहती है।
ब्लैकहेड्स (Blackheads) क्या होते हैं?
ब्लैकहेड्स असल में हमारे पोर्स (Pores) में जमा गंदगी और तेल का मेल होते हैं। जब ये हवा से मिलते हैं तो काले दिखाई देते हैं। ये अक्सर नाक, ठोड़ी और माथे पर ज्यादा दिखते हैं। अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए तो ये स्किन को खराब कर सकते हैं।
सिर्फ तौलिया क्यों काम करता है?
गर्म तौलिया स्किन को भाप देता है जिससे पोर्स खुल जाते हैं। यह गंदगी और तेल को मुलायम करता है। गरम होने से तौलिये की बनावट हल्का स्क्रबर बन जाती है। सबसे अच्चछी बात इसमें कोई केमिकल नहीं होता। यानी बिना ज्यादा खर्च किए, स्किन को सॉफ्ट और साफ किया जा सकता है।
ब्लैकहेड्स हटाने का आसान तरीका
चेहरा को अच्छे से धोएं।उसके बाद तौलिया गर्म पानी में भिगोकर 1–2 मिनट चेहरे पर रखें। अब हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाकर स्किन पर रगड़ें। थोड़ी देर रगड़ने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें और आखिर में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।
छोटे-छोटे हैक्स
कुछ छोटी-छोटी बाते का भी ध्यान रखे। साफ तकिए पर सोएं। चेहरे को बार-बार छूने से बचें। हफ्ते में कम से कम 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें। येआदतें ब्लैकहेड्स बनने से रोकने में मदद करती हैं और स्किन को हेल्दी बनाए रखती हैं।
कितनी बार करना चाहिए?
हफ्ते में 2–3 बार यह तौलिया ट्रिक करना काफी है। ज्यादा करने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो सकता है और उल्टा ज्यादा ब्लैकहेड्स बनने लगते हैं। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
क्यों अपनाएं ये नुस्खा?
यह तरीका सस्ता, आसान और सुरक्षित है। न कोई केमिकल, न लंबा प्रोसेस। बस एक तौलिया और कुछ मिनट, और स्किन साफ-सुथरी। ब्लैकहेड्स भले जिद्दी हों, लेकिन ये नुस्खा उन्हें हटाने का आसान उपाय है।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।