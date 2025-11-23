  • Home>
  • Gallery»
  • Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन

Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन

Shaadi Season: शादी के समय ब्राइड और ग्रुम को अपना बेस्ट वर्जन दिखना होता है. ये इन दोनों के लिए ही बहुत बड़ा दिन होता है. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप किचन में मिलने वाली सामग्री से चेहरे के ग्लो को बरकरार रख सकते हैं.


By: Shivi Bajpai | Published: November 23, 2025 8:07:23 AM IST

Follow us on
Google News
couples 2 - Photo Gallery
1/5

शादी सीजन

हर दूल्हे दुल्हन का सपना होता है कि वो अपनी शादी में बेस्ट लगें. इसके लिए वो बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल करते हैं. पर अगर आपको अपने चेहरे का ग्लो बरकरार रखना है तो आप घर की चीजों से बने उबटन को ट्राई कर सकते हैं.

chandan - Photo Gallery
2/5

हल्दी चंदन उबटन

उबटन में हल्दी चंदन से बना हुआ उबटन बेस्ट होता है. हल्दी आपके चेहरे में चमक लाने का काम करती है वहीं चंदन आपकी स्किन को कूल और सूथ करने में हेल्प करता है. ये आपके कॉप्लेक्शन में भी सुधार लाता है.

multani mitti - Photo Gallery
3/5

मुल्तानी मिट्टी

अगर आपकी स्किन सर्दियों के मौसम में भी ऑयली लगती है और आपको वो वेडिंग ग्लो चाहिए तो इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे की गंदगी को साफ करने में हेल्प करती है और उसमें रोज पेटल्स या गुलाब जल को मिलाकर लगा सकते हैं.

besan - Photo Gallery
4/5

बेसन शहद उबटन

अगर आप अपने किचन में मौजूद चीजों से ग्लो पाना चाहते हैं तो इसके लिए बेसन, दही और शहद का उबटन बनाकर फेस पर लगा सकती हैं. बेसन आपकी स्किन को एक्फोलिएट करता है और दही मॉइश्चराइज करने में हेल्प करता है वहीं शहद आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है.

neem - Photo Gallery
5/5

नीम और तुलसी का उबटन

अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसका असर अपनी स्किन में जरूर दिखेगा. नीम और तुलसी दोनों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं. जो आपके चेहरे के ग्लो को बरकरार रखने में हेल्प करती हैं.

Tags:
brideGroommarriagewedding
Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन - Photo Gallery
Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन - Photo Gallery
Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन - Photo Gallery
Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन - Photo Gallery