Shaadi Season: अगर आपकी होने वाली है जल्दी ही शादी, तो चेहरे में चमक पाने के लिए लगाएं ये उबटन

बेसन शहद उबटन

अगर आप अपने किचन में मौजूद चीजों से ग्लो पाना चाहते हैं तो इसके लिए बेसन, दही और शहद का उबटन बनाकर फेस पर लगा सकती हैं. बेसन आपकी स्किन को एक्फोलिएट करता है और दही मॉइश्चराइज करने में हेल्प करता है वहीं शहद आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है.