Benefits of litchi: इस गर्मी में लीची आपको रखेगी तरोताजा, जाने इसके खाने का तरीका और फायदे

Benefits of litchi: गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में लीची एक ऐसा मौसमी फल है जो न सिर्फ स्वाद में मीठी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद मानी जाती है. इसमें भरपूर मात्रा में पानी, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडक देने के साथ कई बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं.