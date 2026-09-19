LIC Premium Payment: अब घर बैठे UPI से भरें LIC पॉलिसी का प्रीमियम, ऐसे करें पेमेंट, जानें पूरा प्रोसेस
LIC Premium Payment: देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए LIC की पॉलिसी लेते हैं. पॉलिसी लेने के बाद समय पर प्रीमियम जमा करना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर पहले यह प्रीमियम भरने के लिए LIC ऑफिस जाना पड़ता था. लेकिन, अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है.
Phone pay से भर सकते हैं प्रीमियम
अगर आप UPI से प्रीमियम भरना चाहते हैं तो ऐसे में Phone pay का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्मार्टफोन में Phone pay ऐप डाउनलोड करनी है और Insurance Renewal के ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद आप प्रीमियम भर सकते हैं.
मांगी गई डिटेल भरें
इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, जिसपर जाकर आपको पॉलिसी नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी है. यह सभी जानकारियां भरके आपको सबमिट कर देना है.
खुद आ जाएगा अमाउंट
सारी जानकारियां भरने के बाद आपके सामने पॉलिसी नंबर का प्रीमियम अमाउंट सामने आ जाएगा. प्रीमियम भरने से पहले आपको एक बार अमाउंट जरूर चेक कर लेना चाहिए. इसके बाद ही प्रीमियम भरें.
मेल पर आ जाएगी रसीद
प्रीमियम भरने के बाद आपकी पॉलिसी की रसीद आप द्वारा दी गई ई-मेल आईडी पर आ जाएगी. रसीद मिलने के बाद आपको उस रसीद को संभालकर रखना होगा.
Due Date से भी भर सकते हैं
पात्र पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का भुगतान ड्यू डेट से पहले किया जा सकता है. LIC के कस्टमर पोर्टल संबंधी निर्देशों में Renewal Premium के लिए ड्यू डेट से पहले भुगतान की सुविधा भी रहती है.