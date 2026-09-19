LIC Premium Payment: अब घर बैठे UPI से भरें LIC पॉलिसी का प्रीमियम, ऐसे करें पेमेंट, जानें पूरा प्रोसेस

LIC Premium Payment: देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए LIC की पॉलिसी लेते हैं. पॉलिसी लेने के बाद समय पर प्रीमियम जमा करना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर पहले यह प्रीमियम भरने के लिए LIC ऑफिस जाना पड़ता था. लेकिन, अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है.