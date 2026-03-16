Lemon Peel Uses: हर बार फेंक देते हैं नींबू के छिलके? अब कभी नहीं करेंगे ये गलती, जानें इसके फायदे

Lemon peel uses: गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. अक्सर लोग नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलकों को फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें फाइबर, विटामिन C और कई मिनरल्स पाए जाते हैं. सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नींबू के छिलके हेल्थ, स्किन और घर की सफाई जैसे कई कामों में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.