रात में बच गए हैं चावल, तो फेंके नहीं, झटपट बनाएं ये पांच डिशेज, बच्चों से बड़ों तक सब लगाएंगे चटकारे
Leftover Rice Recipe: अक्सर घरों में रात के समय चावल बच जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि अब इन चावलों को जानवरों को डालना होगा या फिर फेंकना होगा. अगर आपके सामने भी अकसर ये परेशानी आ जाती है, तो आपके लिए फायदे की जानकारी है. आज हम आपको कुछ ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बचे हुए चावल से भी बन जाएंगी और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगी.
वेज फ्राइड राइस
आप रात के बचे हुए चावलों से वेज फ्राइड राइस बना सकते हैं. ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी हैं. इसमें आप गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और सोया सॉस आदि डाल सकते हैं, जो इसमें कई और फ्लेवर ला देते हैं.
क्रिस्पी चावल का चीला
बचे हुए चावलों से आप क्रिस्पी और टेस्टी चीला भी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको बचे हुए चावलों को मिक्सी में पीसना है. फिर इसमें बेसन, नमक, मनपसंद मसाले और साधारण मसाले डालकर मिलाकर तवे पर फैलाकर सेंकना है.
कर्ड राइस
आप बचे हुए चावलों से कर्ड राइस बनाकर खा सकते हैं, जो काफी स्वादिष्ट होते हैं. आपको बचे हुए चावलों में ताजा दही, नमक और तड़के वाली राई-करी पत्ता मिलाना है. इसके बाद आप इसे मजे से खा सकते हैं.
लेमन राइस
आप कर्ड राइस की जगह लेमन राइस का भी स्वाद ले सकते हैं. ये आसानी से कम समय में ही बन जाते हैं. इसके लिए आपको राई, चना दाल, कढ़ी पत्ता और नींबू का रस डालकर चावलों को फ्राई करना है.
चावल के अप्पे
आप चावल के अप्पे भी बना सकते हैं. चावल के अप्पे बनाने के लिए आपको चावलों को पीसना है और फिर उसमें सूजी, दही और कटी हुई सब्जियां मिलानी होंगी. इसके बाद उन्हें अप्पे मेकर में डालकर पका लेना है.
चावल के पकौड़े
बारिश का मौसम है. ऐसे में अगर आप सुबह या शाम के समय चाय के साथ पकौ़ड़ों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आप चावल के पकौड़े भी बना सकते हैं. इसके लिए चावल में बेसन, प्याज, हरी मिर्च और मसालों का गाढ़ा घोल बनाकर गरम तेल में पकौड़े के शेप में तलना होगा. आपके गर्मागर्म पकौड़े तैयार हैं.