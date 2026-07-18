रात में बच गए हैं चावल, तो फेंके नहीं, झटपट बनाएं ये पांच डिशेज, बच्चों से बड़ों तक सब लगाएंगे चटकारे

Leftover Rice Recipe: अक्सर घरों में रात के समय चावल बच जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि अब इन चावलों को जानवरों को डालना होगा या फिर फेंकना होगा. अगर आपके सामने भी अकसर ये परेशानी आ जाती है, तो आपके लिए फायदे की जानकारी है. आज हम आपको कुछ ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बचे हुए चावल से भी बन जाएंगी और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगी.