बचपन में बिना टिकट देखते थे फिल्म, खुद सरकारी नौकरी छोड़ बने विलेन, कॉमेडी किंग बनकर छोड़ी छाप

Paresh Rawal Birthday: बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स ऐसे हैं, जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में हाथ आजमाने आए. कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, जिनकी नौकरी छूट गई और वे फिल्मी करियर में भी खास पहचान नहीं बना पाए. वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, जो बॉलीवुड में अपनी नौकरी छोड़कर हाथ आजमाने आए और उन्होंने इतनी अच्छी पहचान बनाई कि बॉलीवुड छाप छोड़ने लगे. आज हम बात कर रहे हैं कि गजब की एक्टिंग, लाजवाब कॉमिक टाइमिंग और कड़क सीरियस किरदारों से पहचान बनाने वाले परेश रावल की. वे बचपन में बिना टिकट के थिएटर में घुस जाते थे.