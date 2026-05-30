बचपन में बिना टिकट देखते थे फिल्म, खुद सरकारी नौकरी छोड़ बने विलेन, कॉमेडी किंग बनकर छोड़ी छाप
Paresh Rawal Birthday: बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स ऐसे हैं, जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में हाथ आजमाने आए. कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, जिनकी नौकरी छूट गई और वे फिल्मी करियर में भी खास पहचान नहीं बना पाए. वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, जो बॉलीवुड में अपनी नौकरी छोड़कर हाथ आजमाने आए और उन्होंने इतनी अच्छी पहचान बनाई कि बॉलीवुड छाप छोड़ने लगे. आज हम बात कर रहे हैं कि गजब की एक्टिंग, लाजवाब कॉमिक टाइमिंग और कड़क सीरियस किरदारों से पहचान बनाने वाले परेश रावल की. वे बचपन में बिना टिकट के थिएटर में घुस जाते थे.
बचपन से काफी शरारती थे परेश रावल
बता दें कि मुंबई के एक गुजराती परिवार में 30 मई 1955 को परेश रावल का जन्म हुआ था. वे बचपन में मुंबई के पार्ले ईस्ट इलाके में रहते थे. वहां पास में ही ओपन थिएटर ग्राउंड हुआ करता था. बचपन में वे पढ़ाई में तेज होने के साथ ही शरारती भी हुआ करते थे.
बचपन से ही एक्टिंग पसंद करते थे परेश
परेश रावल बचपन से ही नाटक और एक्टिंग पसंद करते थे. जब वे नौ साल के थे, तो चोरी-छिपे थिएटर में घुस जाया करते थे. जब उन्हें बार-बार बिना टिकट पकड़े गए, तो थिएटर स्टाफ उन्हें उठाकर बाहर भगा देते थे.
सरकारी नौकरी करते थे बैंक ऑफ बड़ौदा
बॉलीवुड में आने से पहले परेश रावल 'बैंक ऑफ बड़ौदा' में एक सरकारी नौकरी करते थे. हालांकि उस काम में उनका मन नहीं लगा क्योंकि वे एक्टिंग करना चाहते थे. उन्होंने कुछ महीनों तक काम करने के बाद सुरक्षित नौकरी को लात मार दी. इसके बाद पूरी तरह से थिएटर और फिल्मी दुनिया में कूद पड़े. इसके बाद उनकी जिंदगी का नया करियर शुरू हुआ.
विलेन के तौर पर मिली पहचान?
परेश रावल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म 'होली' से की थी. हालांकि उन्हें पहचान 1986 की सुपरहिट फिल्म 'नाम' से मिली थी. 80-90 के दशक में उन्होंने विलेन के किरदार निभाए. वे मोहरा, राम-लखन, क्रांतिवीर और दामिनी जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में नजर आए. विलेन के तौर पर नाम कमाने के बाद उन्होंने कॉमेडी की तरफ रुख किया.
बाबू भैया आज भी फेमस
उन्होंने साल 2000 में फिल्म हेरा-फेरी में बाबू भैया का किरदार निभाया, जो सुपरहिट साबित हुई. ये फिल्म उनकी कॉमेडी फिल्म थी, जो काफी सुपरहिट रही, जो आज भी मीम्स की दुनिया में बहुत फेमस है. उनका चेहरा आज भी कोई नहीं भूल पाई है. इसके बाद वो कॉमेडी फिल्मों में नजर आने लगे.
किया गया सम्मानित
वे भूल-भुलैया के बाद वेलकम, ओह माय गोड, हंगामा समेत तमाम फिल्मों में नजर आए. इससे साबित होता है कि वे हर तरह के रोल में फिट बैठते हैं . उन्हें अपने काम के लिए दो बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड और भारत सरकार की तरफ से 'पद्मश्री' भी मिला.
कैसी है पर्सनल लाइफ?
उनकी निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने मिस इंडिया रह चुकीं खूबसूरत एक्ट्रेस स्वरूप संपत से कॉलेज के दौरान मिले थे और उन्होंने उनसे शादी कर ली थी.
राजनीति में आजमाया हाथ
आपको जानकर हैरानी होगी कि वे राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं. साल 2014 में वे अहमदाबाद पूर्व से सांसद चुने गए. इसके अलावा वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड भी रहे.