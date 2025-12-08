लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खूनी धमकियाँ सिर्फ बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका साया अब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा तक भी पहुँच चुका है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले चुके इस गैंग ने हाल ही में पवन सिंह से न सिर्फ रंगदारी (Extortion) माँगी है, बल्कि सलमान खान से जुड़े इवेंट्स में शामिल होने पर उन्हें खुलेआम धमकी दी है.
FIR दर्ज
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के मैनेजर ने मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिलने के बाद FIR दर्ज कराई है. धमकी देने वाले ने पवन सिंह से रंगदारी (Extortion) की मांग की थी.
धमकी का कारण
पवन सिंह को कथित तौर पर सलमान खान के साथ एक इवेंट में मंच साझा करने के कारण निशाना बनाया गया। यह जानकारी इंडिया न्यूज़ को पवन सिंह के मैनेजर ने दी है.
सुरक्षा बढ़ाने की मांग
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, शिकायत में पवन सिंह की सुरक्षा (Security) को तुरंत बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है.
सलमान खान (Salman Khan)
यह गैंग लंबे समय से सलमान खान को धमकी देता रहा है. धमकी की वजह 1998 का काला हिरण शिकार मामला है. गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना भी हुई थी.
पवन सिंह (Pawan Singh)
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. यह धमकी उन्हें सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में मंच साझा करने पर दी गई थी. उनसे कथित तौर पर मोटी रकम (रंगदारी) की मांग भी की गई है.
कपिल शर्मा (Kapil Sharma)
रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी गैंग की तरफ से सलमान खान के शो (जब वह अतिथि बने थे) में स्क्रीन शेयर न करने की चेतावनी मिल चुकी है.
सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala)
पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मई 2022 में पंजाब में गोली मारकर की गई थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.