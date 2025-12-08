  • Home>
  • Gallery»
  • लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खूनी धमकियाँ सिर्फ बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका साया अब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा तक भी पहुँच चुका है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले चुके इस गैंग ने हाल ही में पवन सिंह से न सिर्फ रंगदारी (Extortion) माँगी है, बल्कि सलमान खान से जुड़े इवेंट्स में शामिल होने पर उन्हें खुलेआम धमकी दी है.


By: Shivani Singh | Published: December 8, 2025 5:11:28 PM IST

Follow us on
Google News
Pawan Singh - Photo Gallery
1/7

FIR दर्ज

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के मैनेजर ने मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिलने के बाद FIR दर्ज कराई है. धमकी देने वाले ने पवन सिंह से रंगदारी (Extortion) की मांग की थी.

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
2/7

धमकी का कारण

पवन सिंह को कथित तौर पर सलमान खान के साथ एक इवेंट में मंच साझा करने के कारण निशाना बनाया गया। यह जानकारी इंडिया न्यूज़ को पवन सिंह के मैनेजर ने दी है.

Pawan Singh - Photo Gallery
3/7

सुरक्षा बढ़ाने की मांग

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, शिकायत में पवन सिंह की सुरक्षा (Security) को तुरंत बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है.

Salman Khan Investments - Photo Gallery
4/7

सलमान खान (Salman Khan)

यह गैंग लंबे समय से सलमान खान को धमकी देता रहा है. धमकी की वजह 1998 का काला हिरण शिकार मामला है. गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना भी हुई थी.

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
5/7

पवन सिंह (Pawan Singh)

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. यह धमकी उन्हें सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में मंच साझा करने पर दी गई थी. उनसे कथित तौर पर मोटी रकम (रंगदारी) की मांग भी की गई है.

Kapil Sharma Cafe News - Photo Gallery
6/7

कपिल शर्मा (Kapil Sharma)

रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी गैंग की तरफ से सलमान खान के शो (जब वह अतिथि बने थे) में स्क्रीन शेयर न करने की चेतावनी मिल चुकी है.

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
7/7

सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala)

पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मई 2022 में पंजाब में गोली मारकर की गई थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

Tags:
kapil sharmalawrence bishnoiPawan singhsalman khanSidhu musewala
लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery
लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान - Photo Gallery