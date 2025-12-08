लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक किन स्टार्स को दी जान से मारने की धमकी? पवन सिंह का भी जुड़ गया नाम, एक की तो ले ली जान

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खूनी धमकियाँ सिर्फ बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका साया अब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा तक भी पहुँच चुका है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले चुके इस गैंग ने हाल ही में पवन सिंह से न सिर्फ रंगदारी (Extortion) माँगी है, बल्कि सलमान खान से जुड़े इवेंट्स में शामिल होने पर उन्हें खुलेआम धमकी दी है.