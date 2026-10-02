कई मर्दों संग… जब ‘रुकैया बेगम’ को मिला था 7 लाख में कंप्रोमाइज का ऑफर, हसीना का खुलासा सुन हिल जाएगा दिमाग

लवीना टंडन का करियर

चाइल्ड एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत करने वाली लवीना ने 'हीरो-भक्ति ही शक्ति है', 'धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान', रुह जैसे शो में बाल कलाकार के तौर पर काम किया. इन शो के बाद उन्हें एकता कपूर की रजत टोकस और परिधि स्टारर जोधा अकबर ऑफर हुई जिसमें उन्होंने रुकैया बेगम का किरदार निभा घर-घर पहचान बना ली. इसके अलावा लवीना चंद्र नंदिनी. वहीं अनदेखी, लुक्खे, रॉकर्स, रूममेट्स जैसे वेबसीरीज में भी काम किया है.