कई मर्दों संग… जब ‘रुकैया बेगम’ को मिला था 7 लाख में कंप्रोमाइज का ऑफर, हसीना का खुलासा सुन हिल जाएगा दिमाग
Lavina Tandon on Casting Couch: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर कई कालाकार अपने अनुभव साझा कर चुके हैं. इसी लाइन में जोधा अकबर शो में रुकैया बेगम का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस लवीना टंडन भी इस तरह के अनुभव से गुजर चुकी हैं. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें करियर के दौरान दो बार कंप्रोमाइज के लिए अप्रोच किया गया था.
ग्लैमर इंडस्ट्री में हो तो लोग गलत समझते हैं- लवीना टंडन
SWITCH के साथ बातचीत में लवीना ने ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से हो तो लोगों को लगता है कि आप गलत चीजें ही करती हो, क्योंकि हम कई मर्दों संग काम करते हैं. रोमांटिक सीन्स करते हैं. लेकिन वो सिर्फ हमारे काम का एक हिस्सा है.
मुझे सिर्फ 2 बार ही अप्रोच किया गया- लवीना टंडन
कास्टिंग काउच को लेकर सवाल पूछे जाने पर लवीना ने अपने अनुभव के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 बार ही अप्रोच किया गया है. बहुता साल पहले कोई साउथ फिल्म बना रहा था तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था. उनके मुताबिक, फिल्म के लिए उन्हें कुछ दिनों के काम का ऑफर दिया गया था और इसी बातचीत के दौरान उनके कंप्रोमाइज की बात रखी गई.
लवीना टंडन को 5 लाख की जगह मिला था 7 लाख का ऑफर
लवीना ने इंटरव्यू में उस कथित ऑफर का पूरा अनुभव बताते हुए कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 से 15 दिन का काम है. मैने पछा था बजट कितना है? उन्होंने मुझे जवाब दिया 5 लाख का बजट है. लेकिन, अगर आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो तो बजट 7 लाख हो जाएगा.
कंप्रोमाइज शब्द सुनकर क्या था लवीना टंडन का रिएक्शन?
लवीना ने बताया था कि उस बातचीत के दौरान उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को साफ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करती हूं. लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकती. अगर आप भविष्य में कोई सामान्य और साफ-सुथरा काम हो तभी मुझे कॉल करें वरना नहीं.
दूसरे प्रोजेक्ट में भी लवीना के पास रखी गई थी कंप्रोमाइज की शर्त
इस बात के बाद उन्हें काफी टाइम तक कोई कॉल नहीं आया, लेकिन उसके बाद एक और आदमी था जिसने उनसे ऐसी ही एक डिमांड रखी थी. इस पर भी उनका जवाब साफ था कि मैं तो यह सब नहीं कर सकती.
लवीना टंडन का करियर
चाइल्ड एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत करने वाली लवीना ने 'हीरो-भक्ति ही शक्ति है', 'धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान', रुह जैसे शो में बाल कलाकार के तौर पर काम किया. इन शो के बाद उन्हें एकता कपूर की रजत टोकस और परिधि स्टारर जोधा अकबर ऑफर हुई जिसमें उन्होंने रुकैया बेगम का किरदार निभा घर-घर पहचान बना ली. इसके अलावा लवीना चंद्र नंदिनी. वहीं अनदेखी, लुक्खे, रॉकर्स, रूममेट्स जैसे वेबसीरीज में भी काम किया है.