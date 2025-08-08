  • Home>
  • Gallery»
  • Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद

 Latest Bridal Lehenga Design 2025 : शादी हर लड़की के जीवन का एक सबसे खास दिन होता है, और इस दिन उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है उसका ब्राइडल लहंगा। आज के समय में, लहंगे सिर्फ लाल रंग के ही नहीं होते, बल्कि कई रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध हैं जो दुल्हन की पर्सनैलिटी और स्टाइल को दर्शाते हैं। और आजकल कौन नहीं चाहता कि अपनी शादी पर वो खूबसूरत न लगे, तो चलिए ऐसे कुछ सुंदर और आकर्षक ब्राइडल लहंगों के बारे में जानते हैं जो आपके या फिर आपके किसी जानकार के काम आ सकता है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 8, 2025 23:48:38 IST
Follow us on
Google News
Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
1/7

क्लासिक लाल वेलवेट लहंगा (red velvet lehenga for bride)

यह लहंगा इंडियन दुल्हन की पहेली पसंद होती है। गहरे लाल रंग का वेलवेट फैब्रिक शाही लुक देता है, जिस पर जरी, रेशम, और बारिक तरीके का काम होता है। इसका हैवी दुपट्टा और ब्लाउज इसे एक शानदार और रॉयल लुक देते हैं।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
2/7

पेस्टल पिंक और गोल्ड लहंगा(Pastel pink and gold lehenga for modern bride)

मॉडर्न दुल्हनें इन दिनों पेस्टल रंगों को खूब पसंद कर रही हैं। यह लहंगा हल्के गुलाबी रंग के शिफॉन या जॉर्जेट फैब्रिक पर सुनहरे धागे और सीक्वेंस के काम से सजा होता है। यह एक हल्का और एलीगेंट लुक देता है, जो दिन की शादी के लिए एकदम सही है। इसका सिंपल डिजाइन इसे एक फ्रेश और मॉडर्न फील देता है, जो दुल्हन को ग्रेसफुल और खूबसूरत बनाता है।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
3/7

मल्टीकलर्ड फ्लोरल लहंगा(Multicolored floral lehenga)

यह लहंगा उन दुल्हनों के लिए है जो अपनी शादी में एक Multi toch टच चाहती हैं। इस लहंगे पर कई रंगों के फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, जो इसे एक vibrant लुक देते हैं। यह शिफॉन या ऑर्गेंजा फैब्रिक पर डिजिटल प्रिंट या कढ़ाई के रूप में होता है। इसका हल्का और आरामदायक फैब्रिक होता है, जो एक परफेक्ट दुल्हन का फील देता है।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
4/7

डीप वाइन और बरगंडी लहंगा(Deep wine and burgundy lehenga)

लाल रंग के एक डार्क और रिच अल्टरनेटिव के रूप में, वाइन और बरगंडी रंग का लहंगा आजकल बहुत ट्रेन्ड में है। इस लहंगे पर सिल्वर या गोल्ड जरी का काम इसे एक royal look देता है। यह उन दुल्हनों के लिए है जो एक बोल्ड और कान्फिडन्ट दुल्हन के दिखना चाहती हैं।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
5/7

ब्लू और सिल्वर लहंगा(Blue and silver lehenga)

रात की शादी के लिए यह लहंगा एक शानदार विकल्प है। नेवी ब्लू या रॉयल ब्लू फैब्रिक पर सिल्वर जरी, सीक्वेंस और बीड्स का काम होता है। यह लहंगे को एक magical look देता है। इसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाता है।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
6/7

बनारसी सिल्क लहंगा(Banarasi silk lehenga)

बनारसी लहंगा अपनी intricate woven patterns और रिच टेक्सचर के लिए जाना जाता है। इसमें खास तौर पर जरी के धागों से बने बूटे और फ्लोरल पैटर्न होते हैं। यह उन दुल्हनों के लिए है जो एक traditional look चाहती हैं । इसका फैब्रिक ही इसकी खूबसूरती है, जो इसे एक शाही और एलीगेंट रूप देता है।

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
Latest Bridal Lehenga Design जो आपको देंगे रॉयल्टी का एहसास और आपकी खूबसूरती में लगा देंगे चार चाँद - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?