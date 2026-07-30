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रातभर जागकर पढ़ने के हैं काफी नुकसान, एक्सपर्ट्स से जानें क्या है पढ़ाई का सही तरीका?

Late Night Study: परीक्षा का समय आते ही ज्यादातर छात्र पढ़ाई का समय बढ़ाने के लिए रातभर जागने लगते हैं. उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा घंटे किताबों के साथ बिताएंगे, उतनी ही अच्छी तैयारी होगी लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका कई बार फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर सकता है. अच्छी तैयारी के लिए सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही नहीं, बल्कि पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है.


By: Deepika Pandey | Published: July 30, 2026 12:53:44 PM IST

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मेडिकल एजुकेटर और काउंसलर डॉ. वैशाली भराम्बे के अनुसार, नींद की कमी का सबसे बड़ा असर दिमाग पर पड़ता है. जब शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता, तो नई चीजें याद रखना और पहले से पढ़ी हुई जानकारी को दोबारा याद करना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि कई छात्र पूरी रात पढ़ने के बावजूद परीक्षा हॉल में सवालों के जवाब भूल जाते हैं. इतना ही नहीं, नींद पूरी न होने से एकाग्रता भी कम हो जाती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता.

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रातभर जागने से बढ़ती है थकान

विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त नींद लेने से दिमाग नई जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखता है. वहीं, रातभर जागने से थकान बढ़ जाती है, जिससे परीक्षा के दौरान सवालों को समझने, सही जवाब लिखने और तार्किक सोच का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है. कई बार छात्र छोटी-छोटी गलतियां भी कर बैठते हैं, जो उनके अंक कम कर सकती हैं.

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सोते समय क्या करता है दिमाग?

नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है बल्कि इसी दौरान शरीर और दिमाग खुद को दोबारा तैयार करते हैं. अच्छी नींद से याददाश्त मजबूत होती है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और शरीर में जरूरी हार्मोन का संतुलन बना रहता है. इसके अलावा मानसिक तनाव भी कम होता है, जिससे परीक्षा के समय आत्मविश्वास बना रहता है.

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नींद पूरी न लेने से क्या होता है?

अगर लंबे समय तक नींद पूरी न ली जाए, तो इसका असर सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी पड़ सकता है. लगातार कम सोने से सिरदर्द, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है, जिससे परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है.

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कैसे करें परीक्षा की तैयारी?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि परीक्षा के दौरान देर रात तक जागने के बजाय पढ़ाई का एक तय समय बनाएं. दिनभर छोटे-छोटे सत्रों में पढ़ाई करें, बीच-बीच में थोड़ा आराम लें और हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. सही समय पर पढ़ाई, नियमित रिवीजन और पर्याप्त आराम ही अच्छे प्रदर्शन की सबसे बेहतर रणनीति मानी जाती है.

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Late Night Study
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