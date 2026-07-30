रातभर जागकर पढ़ने के हैं काफी नुकसान, एक्सपर्ट्स से जानें क्या है पढ़ाई का सही तरीका?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मेडिकल एजुकेटर और काउंसलर डॉ. वैशाली भराम्बे के अनुसार, नींद की कमी का सबसे बड़ा असर दिमाग पर पड़ता है. जब शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता, तो नई चीजें याद रखना और पहले से पढ़ी हुई जानकारी को दोबारा याद करना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि कई छात्र पूरी रात पढ़ने के बावजूद परीक्षा हॉल में सवालों के जवाब भूल जाते हैं. इतना ही नहीं, नींद पूरी न होने से एकाग्रता भी कम हो जाती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता.