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Lata Mangeshkar: लता मंगेशकर ने क्यों ठुकराया फिल्मफेयर का मंच? 1983 में क्रिकेट टीम के लिए किया था ऐसा काम, जानकर करेंगे सलाम!

Lata Mangeshkar 5 Lesser Known Facts: भारत की स्वर कोकिला और ‘क्वीन ऑफ मेलोडी’ के नाम से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाली महान गायिका लता मंगेशकर 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं. सात दशकों से भी ज्यादा लंबे अपने सुनहरे करियर में उन्होंने अनगिनत ऐसे गीत गाए जो हर भारतीय की रूह में बस गए. उनका पहला हिंदी रिकॉर्डेड गाना 1943 में मराठी फिल्म ‘गजाभाऊ’ का ‘माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू’ था, जबकि उनका आखिरी गाना मार्च 2019 में ‘सौगंध मुझे इस मिट्टी की’ रिलीज हुआ था. जन्म के समय उनका नाम ‘हेमा’ रखा गया था. मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम दिग्गज हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची थीं. अपनी जादुई आवाज के अलावा वह अपनी दरियादिली और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं. संगीत जगत की इस महान हस्ती से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प और अनसुनी बातें हैं, जो उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से पर्दा उठाती हैं.


By: Kajal Jain | Published: September 28, 2026 4:49:19 PM IST

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लता दीदी के कड़े विरोध के बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड्स को झुकना पड़ा था. संगीतकार जयकिशन के अनुरोध के बावजूद उन्होंने फिल्मफेयर समारोह में 'रसिक बलमा' गाने से मना कर दिया था. इसी ऐतिहासिक विरोध के चलते आयोजकों को 1959 में पहली बार 'बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर' कैटेगरी की शुरुआत करनी पड़ी और अगले ही साल लता जी इस पुरस्कार की पहली विजेता बनीं.

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लता मंगेशकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे उम्रदराज (61 वर्ष की आयु में) महिला प्लेबैक सिंगर हैं. उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान 1990 में आई फिल्म 'लेकिन' के लिए मिला था. इससे पहले वह 1972 में 'परिचय' और 1974 में 'कोरा कागज' के लिए भी यह राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी थीं.

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