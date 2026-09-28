Lata Mangeshkar: लता मंगेशकर ने क्यों ठुकराया फिल्मफेयर का मंच? 1983 में क्रिकेट टीम के लिए किया था ऐसा काम, जानकर करेंगे सलाम!
Lata Mangeshkar 5 Lesser Known Facts: भारत की स्वर कोकिला और ‘क्वीन ऑफ मेलोडी’ के नाम से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाली महान गायिका लता मंगेशकर 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं. सात दशकों से भी ज्यादा लंबे अपने सुनहरे करियर में उन्होंने अनगिनत ऐसे गीत गाए जो हर भारतीय की रूह में बस गए. उनका पहला हिंदी रिकॉर्डेड गाना 1943 में मराठी फिल्म ‘गजाभाऊ’ का ‘माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू’ था, जबकि उनका आखिरी गाना मार्च 2019 में ‘सौगंध मुझे इस मिट्टी की’ रिलीज हुआ था. जन्म के समय उनका नाम ‘हेमा’ रखा गया था. मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम दिग्गज हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची थीं. अपनी जादुई आवाज के अलावा वह अपनी दरियादिली और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं. संगीत जगत की इस महान हस्ती से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प और अनसुनी बातें हैं, जो उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से पर्दा उठाती हैं.
फिल्मफेयर में महिला प्लेबैक सिंगर कैटेगरी की शुरुआत
लता दीदी के कड़े विरोध के बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड्स को झुकना पड़ा था. संगीतकार जयकिशन के अनुरोध के बावजूद उन्होंने फिल्मफेयर समारोह में 'रसिक बलमा' गाने से मना कर दिया था. इसी ऐतिहासिक विरोध के चलते आयोजकों को 1959 में पहली बार 'बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर' कैटेगरी की शुरुआत करनी पड़ी और अगले ही साल लता जी इस पुरस्कार की पहली विजेता बनीं.
सबसे उम्रदराज नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता
लता मंगेशकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे उम्रदराज (61 वर्ष की आयु में) महिला प्लेबैक सिंगर हैं. उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान 1990 में आई फिल्म 'लेकिन' के लिए मिला था. इससे पहले वह 1972 में 'परिचय' और 1974 में 'कोरा कागज' के लिए भी यह राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी थीं.
खुद के गाए हुए गाने कभी नहीं सुनती थीं
यह जानकर हैरानी होगी कि लता जी ने कभी अपने खुद के गाने नहीं सुने. साल 2020 में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह राज खोला था कि अगर वह अपने गाने सुनतीं, तो उन्हें अपनी गायकी में सौ गलतियां नजर आ जातीं. उनके लिए रिकॉर्डिंग पूरी होने का मतलब उस गाने से अध्याय खत्म होना था.
1983 वर्ल्ड कप जीत पर क्रिकेट टीम के लिए कॉन्सर्ट
क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन लता दीदी ने 1983 में भारत की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न बेहद अनोखे अंदाज में मनाया था. जब भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाली 25 हजार रुपये की इनामी राशि से वह निराश हुईं, तो उन्होंने एक भव्य फंडरेज़र कॉन्सर्ट का आयोजन किया और अपनी मेहनत से टीम के हर खिलाड़ी को एक-एक लाख रुपये दिलाए.
स्कूल के पहले ही दिन से दोबारा कभी वापस न लौटीं
बचपन से ही संगीत और कला से जुड़ी लता जी के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि जब वह अपने पहले स्कूल गईं और अपनी छोटी बहन आशा को साथ ले जाने पर अध्यापकों ने उन्हें डांटा, तो वह इतनी आहत हुईं कि स्कूल लौटकर कभी नहीं गईं. बाद में उन्होंने घर पर ही काम करने वाली सहायिका से मराठी वर्णमाला सीखी थी.