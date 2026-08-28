Lasith Malinga Birthday: रेतीले समुद्र तटों पर टेनिस बॉल से करते थे बॉलिंग, 17 साल की उम्र में पकड़ा लेदर गेंद, बस मैकेनिक का बेटा कैसे बना यॉर्कर किंग?

मलिंगा का एक्शन था अनोखा

मलिंगा के गेंदबाजी एक्शन की बात करें तो वो शुरू से ही अनोखा था. वे गॉल क्रिकेट क्लब में अभ्यास करते थे, जहां श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चंपका रामानायके कोच थे. रामानायके अक्सर टीम के साथ खेलते थे. एक दिन किसी दूसरे खिलाड़ी के चोटिल होने के कारण मलिंगा को मैच खेलने का मौका मिला. जिसके बारे में बताया जाता है कि यह लेदर बॉल के साथ उनका पहला मैच था. उस समय वे महज 17 साल के थे.