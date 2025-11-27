दक्षिण भारत का एकमात्र गांव, जहां पर होती है बर्फबारी; पर्यटकों के लिए है जन्नत!

Andhra Pradesh Kashmir: आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट की धुंधली जगहों में बसा लंबासिंगी एक शांत हिल स्टेशन है जो एक अनोखा और जादुई अनुभव देता है – यहाँ का तापमान कभी-कभी ज़ीरो से नीचे चला जाता है, जिससे बर्फ़बारी का एहसास होता है. इसे अक्सर “आंध्र प्रदेश का कश्मीर” कहा जाता है, यह शांत गाँव दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको सर्दियों में पाला और बर्फ़ जैसी हालत देखने को मिल सकती है. अपने ठंडे मौसम, हरे-भरे नज़ारों और शांत आकर्षण के साथ, लंबासिंगी प्रकृति प्रेमियों और शांति से छुट्टी मनाने वालों के लिए एक सपनों की जगह है.