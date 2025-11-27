दक्षिण भारत का एकमात्र गांव, जहां पर होती है बर्फबारी; पर्यटकों के लिए है जन्नत!
Andhra Pradesh Kashmir: आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट की धुंधली जगहों में बसा लंबासिंगी एक शांत हिल स्टेशन है जो एक अनोखा और जादुई अनुभव देता है – यहाँ का तापमान कभी-कभी ज़ीरो से नीचे चला जाता है, जिससे बर्फ़बारी का एहसास होता है. इसे अक्सर “आंध्र प्रदेश का कश्मीर” कहा जाता है, यह शांत गाँव दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको सर्दियों में पाला और बर्फ़ जैसी हालत देखने को मिल सकती है. अपने ठंडे मौसम, हरे-भरे नज़ारों और शांत आकर्षण के साथ, लंबासिंगी प्रकृति प्रेमियों और शांति से छुट्टी मनाने वालों के लिए एक सपनों की जगह है.
लंबासिंगी में गिरती है बर्फ!
लंबासिंगी की सबसे बड़ी खासियत इसका ठंडा सर्दियों का मौसम है. नवंबर से जनवरी तक, तापमान फ़्रीज़िंग से नीचे गिर सकता है, जिससे कभी-कभी पाला और बर्फ़ जैसा माहौल बन जाता है. दक्षिण भारत में जो यात्री उत्तर की ओर जाए बिना सर्दियों में छुट्टी बिताना चाहते हैं, उनके लिए लंबासिंगी एक अनोखा और आसान विकल्प है.
घने जंगलों, घुमावदार पहाड़िया
घने जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों और दूर-दूर तक फैले कॉफ़ी बागानों से घिरा लंबासिंगी देखने में बहुत अच्छा लगता है. कोहरे से भरी सुबह और ठंडी शामें एक शांत माहौल बनाती हैं, जो फोटोग्राफी, लंबी वॉक या बस कुदरती खूबसूरती में डूबने के लिए एकदम सही है.
बर्डवॉचर्स और नेचर फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत
यह अनोखी जगह बर्डवॉचर्स और नेचर फोटोग्राफर्स के लिए एक जन्नत है. इसकी रिच बायोडायवर्सिटी और इको-टूरिज्म के लिए कमिटमेंट इसे उन ट्रैवलर्स के लिए आइडियल बनाती है जो ज़िम्मेदारी से घूमना चाहते हैं और अनछुई प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं.
लांबासिंगी में आस-पास घूमने के लिए टॉप जगहें
लांबासिंगी की पहाड़ियों में कॉफी प्लांटेशन घूमने वालों को खेती, हरियाली और खूबसूरत नज़ारों का अनुभव देते हैं. पास की अराकू वैली अपनी ट्राइबल संस्कृति, ठंडे मौसम और दर्शनीय स्थलों, खासकर बोर्रा गुफाओं के लिए मशहूर है. वहीं साइपाथर वॉटरफॉल्स प्रकृति के बीच एक शांत और सुकून भरी जगह प्रदान करते हैं, जिसे ज़रूर देखना चाहिए. इसके अलावा भी कई सारी और भी जगह वहां पर मौजूद हैं.
लांबासिंगी में ज़रूर करें ये अनुभव
धुंध वाले जंगलों और पहाड़ियों से गुज़रने वाले खूबसूरत रास्तों पर घूमें. अलाव, पहाड़ों की ताज़ी हवा और तारों को निहारते हुए नेचर में रात का मज़ा लें. यह गाँव सुबह और शाम को बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाता है—फ़ोटोग्राफ़रों और रोमांटिक लोगों, दोनों के लिए एकदम सही. अपने धुंध भरे नज़ारों और अलग-अलग तरह के पक्षियों के साथ, लांबासिंगी फ़ोटोग्राफ़रों के लिए जन्नत है.
घूमने का सबसे अच्छा समय
पाला या बर्फ़बारी देखने के लिए, नवंबर और जनवरी के बीच अपनी ट्रिप प्लान करें. अगर आपको हरी-भरी हरियाली और धुंध वाला मॉनसून वाइब्स पसंद हैं, तो जून से सितंबर भी घूमने के लिए बहुत अच्छा समय है.
कैसे पहुँचें लंबासिंगी
सबसे पास का एयरपोर्ट विशाखापत्तनम है, जो लगभग 100 km दूर है. एयरपोर्ट से टैक्सी और प्राइवेट कैब मिल जाती हैं. चिंतापल्ले सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, जो आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. विशाखापत्तनम से पूर्वी घाटों से होते हुए एक सुंदर ड्राइव आपको लंबासिंगी ले जाती है.
क्या देखने को मिलेगी स्नोफॉल?
गर्मियों के महीनों में, टेम्परेचर कभी-कभी 31' C तक नहीं पहुँचता. हालाँकि, सर्दियों में यह 10' C के अंदर रहता है. दिसंबर और जनवरी यहाँ के सबसे ठंडे महीने हैं - जब लोकल लोग स्नोफॉल भी देख सकते हैं. क्योंकि यह एक कम जाना-माना टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए टूरिज्म फैसिलिटी अभी डेवलप हो रही हैं. इसलिए, पक्का करें कि आप अपना सारा बेसिक सामान साथ रखें.