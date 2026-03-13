  • Home>
  • Ladli Behna Yojana 34th installment status: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी, ₹1500 नहीं मिले तो तुरंत करें ये काम

Ladli Behna Yojana 34th installment status: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी, ₹1500 नहीं मिले तो तुरंत करें ये काम

Ladli Behna Yojana 34th installment status:  मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. इसी क्रम में योजना की 34वीं किस्त जारी कर दी गई है और पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 ट्रांसफर किए जा रहे हैं. हालांकि कई लाभार्थियों के खाते में अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है, जिससे उन्हें चिंता हो रही है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 13, 2026 4:42:09 PM IST

लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त

मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 की राशि ट्रांसफर की जा रही है.

कई महिलाओं को नहीं मिला पैसा

योजना की किस्त जारी होने के बाद भी कुछ महिलाओं के खाते में अभी तक ₹1500 नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में उन्हें अपना भुगतान स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए.

ऐसे चेक करें भुगतान स्टेटस

योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प में समग्र आईडी या आवेदन नंबर डालकर आसानी से किस्त का स्टेटस देखा जा सकता है.

बैंक खाते से आधार लिंक होना जरूरी

लाडली बहना योजना की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए बैंक खाते से आधार लिंक होना जरूरी है.

मोबाइल नंबर अपडेट रखें

योजना का स्टेटस चेक करने और OTP प्राप्त करने के लिए बैंक खाते और योजना पोर्टल से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है.

ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी

कई बार ई-केवाईसी अधूरी होने की वजह से भी योजना की किस्त रुक सकती है. इसलिए लाभार्थियों को अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

हर महीने मिलते हैं ₹1500

लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

ये काम करने से नहीं रुकेगी किस्त

बैंक खाते में आधार लिंक करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और e-KYC पूरी करें. इन जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने से योजना की राशि समय पर मिलती रहेगी.

