Ladli Behna Yojana 34th installment status: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी, ₹1500 नहीं मिले तो तुरंत करें ये काम

Ladli Behna Yojana 34th installment status: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. इसी क्रम में योजना की 34वीं किस्त जारी कर दी गई है और पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 ट्रांसफर किए जा रहे हैं. हालांकि कई लाभार्थियों के खाते में अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है, जिससे उन्हें चिंता हो रही है.