Laddu Mar Holi 2026: इस दिन बरसाना में बरसेंगे लड्डू, जानें परंपरा और महत्व

Laddu Mar Holi 2026: फाल्गुन मास का नाम आते ही ब्रज की होली का ख्याल मन में आ जाता है. ब्रज मंडल में होली केवल एक-दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है. बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इस रंगोत्सव में लड्डू मार होली से लेकर लठमार होली और फूलों की होली तक कई अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं. वर्ष 2026 में लड्डू मार होली 24 फरवरी को मनाई जाएगी.