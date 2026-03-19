अब लैब में बनेगा असली सोना! जानिए कैसे बदल जाएगा गोल्ड का पूरा खेल

Lab-Grown Gold: लैब में बने हीरों के बाद अब लैब-ग्रोउन गोल्ड यानी लैब में तैयार सोने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यह तकनीक अभी विकास के चरण में है, लेकिन आने वाले समय में यह गोल्ड इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकती है.