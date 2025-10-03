फिर से काइली जेनर ने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा, बीच के पास उनकी हॉटनेस देख आप भी हो जाएंगे पानी-पानी - Photo Gallery
हॉलीवुड की ग्लैम डॉल काइली जेनर हमेशा अपने बोल्ड और हॉट लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और फ़ैन्स उनके स्टाइल और खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं. हाल ही में काइली ने अपने कई बिकिनी लुक्स शेयर किए, जिनमें उन्होंने हुस्न और हॉटनेस का ऐसा जलवा बिखेरा कि देखने वाले मदहोश हो गए. कभी बीच किनारे तो कभी यॉट पर बैठकर, तो कभी बेड पर लेटे हुए, काइली जेनर का हर पोज़ इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है.

By: Komal Singh | Published: October 3, 2025 8:11:25 AM IST

काइली जेनर का सिंमरी बोल्ड बिकिनी लुक

इस लुक में काइली जेनर काफी बोल्ड अंदाज़ में कैमरे के सामने पोज़ देती हुई नज़र आ रही हैं. इसमें उन्होंने शिमरी बिकिनी पहन रखी है और उनके लहराते बाल उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार रहे हैं.

काइली जेनर ने बीच पर बैठकर क्लिक करवाए अपने हॉट फोटो

काइली जेनर इस लुक में बेहद ही कातिलाना लग रही हैं. इसमें उन्होंने गोल्डन कलर की डीप-नेक बिकिनी पहन रखी है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

बिस्तर पर लेटकर रेड बिकिनी में दिया हॉट पोज

इस लुक में काइली जेनर बेड पर लेटी हुई हैं और अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपने शरीर को और भी ज्यादा खूबसूरती से निखार रही हैं. उनकी इस फोटो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.

ब्लैक बिकिनी में अल्कोहल पीते हुए दिया सेक्सी पोज

इस लुक में काइली जेनर ने ब्लैक डीप-नेक बिकिनी पहन रखी है और काफी सेक्सी अंदाज में सोफे पर बैठकर अपने अल्कोहल का मजा ले रही हैं.

काइली जेनर का बाल पर हाथ रखते हुए दिया सेक्सी पोज

इस लुक में काइली जेनर ने ब्लैक डीप-नेक ड्रेस पहन रखी है और हाथ में ग्लास लिए हुए, साथ ही बालों पर हाथ फेरते हुए कैमरे के सामने सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं.

लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहन कर पानी में लगाई डुबकी

काइली जेनर ने इस लुक में लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहन रखी है और पानी के अंदर काफी सेक्सी अंदाज में फोटो क्लिक करवा रही हैं.

यॉट पर बैठकर दिया कातिलाना पोज

इस लुक में काइली जेनर ने येलो बिकिनी पहन रखी है और काफी सेक्सी अंदाज में यॉट पर बैठकर कैमरे के सामने पोज दे रही हैं.

बेरीज खाते हुए हॉट पिक

काइली जेनर इस तस्वीर में काफी मदहोश तरीके से बिकिनी पहनकर बेरीज़ खाते हुए नज़र आ रही हैं और इस फोटो को देखकर उनके फैन्स उनके पोस्ट पर ढेर सारी तारीफ़ों के फूल बरसा रहे हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

