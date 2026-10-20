कैमरे के सामने ग्लैमरस अंदाज, बिना शादी 2 बच्चों की मां और अरबों का साम्राज्य… कौन हैं Kylie Jenner?
Kylie Jenner Lifestyle: कभी रियलिटी शो से पहचान बनाने वाली काइली जेनर आज ग्लोबल फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. बिना शादी दो बच्चों की मां, करोड़ों की लाइफस्टाइल और ब्यूटी बिजनेस से बनी पहचान Gen Z में काफी पॉपुलर हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर काइली ने दुनिया भर में अपना जलवा कैसे कायम किया?
कौन हैं काइली जेनर?
10 अगस्त 1997 को जन्मी काइली जेनर ने बहुत कम उम्र में रियलिटी शो कीपिंग अप विद द कार्दशियन से पॉपुलैरिटी हासिल की. मशहूर कार्दशियन परिवार का हिस्सा होने के बावजूद, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी अलग पहचान बनाई.
18 साल की उम्र में मल्टी-मिलियन डॉलर का बिज़नेस शुरू किया
2015 में, काइली ने काइली कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया. उनके पहले बड़े प्रोडक्ट, काइली लिप किट को रिलीज़ होते ही बहुत पॉपुलैरिटी मिली. अपनी सोशल मीडिया पहुंच का इस्तेमाल करके, उन्होंने दुनिया भर के कस्टमर्स तक अपने ब्यूटी ब्रांड को बढ़ाया.
काइली बिना शादी के दो बच्चों की मां बनीं
काइली की पर्सनल लाइफ भी अक्सर सुर्खियों में रहती है. रैपर ट्रैविस स्कॉट के साथ उनके रिश्ते से उनके दो बच्चे हैं. बेटी स्टॉर्मी वेबस्टर का जन्म 2018 में और बेटे एयर वेबस्टर का जन्म 2022 में हुआ. हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन काइली अपनी पर्सनल लाइफ और पेरेंटिंग को लेकर खबरों में रहती हैं.
काइली की लाइफस्टाइल कितनी खास है?
लग्ज़री फैशन, महंगे आउटफिट्स, डिज़ाइनर एक्सेसरीज़ और शानदार घरों से लेकर, काइली की ज़िंदगी ग्लैमर से भरी है. उनकी फ़ोटोज़ और स्टाइल स्टेटमेंट अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. यही वजह है कि फैशन और ब्यूटी की दुनिया में उनकी पसंद को बहुत महत्व दिया जाता है.
सब्यसाची ज्वेलरी में दिखा काइली का खास स्टाइल
काइली जेनर का फैशन असर भारत तक भी पहुंच गया है. इंडियन डिज़ाइनर सब्यसाची ज्वेलरी के साथ उनके फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा. पारंपरिक इंडियन ज्वेलरी और उनके मॉडर्न ग्लैमरस स्टाइल के कॉम्बिनेशन की खूब चर्चा हुई.
काइली इफ़ेक्ट क्या है, जिसने मार्केट को हिला दिया?
काइली की पॉपुलैरिटी सिर्फ़ फैशन तक ही सीमित नहीं है. उनके किसी भी प्रोडक्ट, ब्रांड या स्टाइल को अपनाने से चर्चा और डिमांड बढ़ सकती है. इस इफ़ेक्ट को काइली इफ़ेक्ट कहा जाता है. 2018 में, फोर्ब्स ने उन्हें सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड बिलियनेयर बताया था, हालांकि बाद में उनकी दौलत और बिलियनेयर स्टेटस को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई. रियलिटी स्टार से बिज़नेसवुमन बनने का उनका सफ़र आज भी लोगों के लिए दिलचस्प है.