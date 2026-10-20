कैमरे के सामने ग्लैमरस अंदाज, बिना शादी 2 बच्चों की मां और अरबों का साम्राज्य… कौन हैं Kylie Jenner?

काइली इफ़ेक्ट क्या है, जिसने मार्केट को हिला दिया?

काइली की पॉपुलैरिटी सिर्फ़ फैशन तक ही सीमित नहीं है. उनके किसी भी प्रोडक्ट, ब्रांड या स्टाइल को अपनाने से चर्चा और डिमांड बढ़ सकती है. इस इफ़ेक्ट को काइली इफ़ेक्ट कहा जाता है. 2018 में, फोर्ब्स ने उन्हें सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड बिलियनेयर बताया था, हालांकि बाद में उनकी दौलत और बिलियनेयर स्टेटस को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई. रियलिटी स्टार से बिज़नेसवुमन बनने का उनका सफ़र आज भी लोगों के लिए दिलचस्प है.