Neend Bhagane ke liye kya khaye : अगर आप पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी बहुत थकान और नींद महसूस करते हैं, और आपके रोज़ के काम मुश्किल हो जाते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे फूड्स बताए जा रहे हैं जो आपको नींद कम करने में मदद करेंगे और दिनभर ऊर्जा बनाए रखेंगे।
क्या आपको भी 8 घंटे की नींद के बाद भी होती हैं थकान? तो जाने कौन से फूड्स है आपके लिए मददगार
बहुत नींद क्यों आती है?
अगर आपको पूरे 8 घंटे सोने के बाद भी थकान और नींद महसूस होती है, तो यह आदत आपके रोजमर्रा के कामो को मुश्किल बना सकती है। इसे दूर करने के लिए सही फूड्स खाए जो आपकि मदद कर सकते हैं।
कैफीन से राहत
चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक में कैफीन होता है। यह दिमाग को जगाए रखता है और नींद कम आने में मदद करता है।
डार्क चॉकलेट
डार्क चॉकलेट में कैफीन और शुगर दोनों ज्यादा होते हैं। यह एनर्जी देता है और नींद को दूर करने में मदद करता है।
फलों के जूस
फलों के जूस में शुगर ज्यादा होती है। इसे पीने से शरीर में एनर्जी बढ़ाी है और नींद आती है।
विटामिन C का असर
टमाटर सॉस, खट्टे फल और खट्टी कैंडी का अधिक सेवन एसिड रिफ्लक्स या जलन पैदा कर सकता है। इससे नींद असर पड़ता है।
ध्यान रखने वाली बातें
बहुत नींद आने पर कैफीन, डार्क चॉकलेट और शुगर फूड्स खा सकते हैं। ठीक-ठाक मात्रा में खाने या पीने से अपनी बॉडी में बदलाव जरूर मिलेगा
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।