5 एक्टर्स जिन्होंने खुद से बड़ी हसीनाओं संग रचाई शादी, एक ने तो बेटी की उम्र के बराबर लड़की को बनाया हमसफर
Actors Who Married With Older Women: बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग शादी की है. एक अभिनेता तो ऐसा है, जिसने अपनी उम्र से 12 साल छोटी एक्ट्रेस को बनाया था हमसफर. ये जोड़ियां बताती हैं प्यार के आगे उम्र मायने नहीं रखती हैं. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से एक्टर्स शामिल हैं.
संजय दत्त - नरगिस
मशहूर एक्टर सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की, जो उनसे एक साल बड़ी थीं और उस समय उनसे ज़्यादा बड़ी स्टार भी थीं. उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब सुनील दत्त ने नरगिस को 1957 की फ़िल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी आग से बचाया था. 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली और बाद में अपने करीबी लोगों को इसकी खबर दी. सुनील और नरगिस के तीन बच्चे थे - संजय, प्रिया और नम्रता.
शिरीष कुंदर और फराह खान
फिल्म एडिटर से डायरेक्टर बने शिरीष कुंदर की फराह खान से पहली मुलाकात फराह की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'मैं हूं ना' के सेट पर हुई थी. सेट पर उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. कुछ समय बाद, एक पार्टी में नशे की हालत में शिरीष ने फराह को अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया और क्योंकि फराह भी वैसा ही महसूस करती थीं. इसलिए दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली. दोनों की उम्र के बीच 8 साल का फासला था.
कुणाल खेमू और सोहा अली खान
सोहा अली खान और कुणाल खेमू की पहली मुलाकात 2009 में उनकी फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' के सेट पर हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती भी नहीं थी, बल्कि वे एक-दूसरे के प्रति उदासीन थे, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच प्यार पनपा. कई सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 25 जनवरी 2015 को सोहा और कुणाल ने खार स्थित अपने घर पर शादी कर ली. दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर है.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ के सेट पर हुई थी. इसके बाद ‘उमराव जान’, ‘धूम 2’ और ‘गुरु’ की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए. ‘गुरु’ के प्रीमियर के बाद न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी. दोनों की उम्र में 3 साल का फासला है.
सैफ अली खान और अमृता सिंह
अमृता सिंह को बहुत कम उम्र के सैफ अली खान से प्यार हो गया था, तब तक वह बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बन चुकी थीं. उन्होंने सैफ के माता-पिता की मर्जी के ख़िलाफ शादी की. उनकी उम्र में 12 साल का फर्क था, लेकिन इससे उन्हें एक-दूसरे के प्यार में पड़ने से कोई रोक नहीं सका. अमृता और सैफ के दो बच्चे हुए - सारा अली खान और इब्राहिम अली खान - लेकिन 2004 में उनकी 13 साल की शादी टूट गई.