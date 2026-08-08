5 एक्टर्स जिन्होंने खुद से बड़ी हसीनाओं संग रचाई शादी, एक ने तो बेटी की उम्र के बराबर लड़की को बनाया हमसफर

शिरीष कुंदर और फराह खान

फिल्म एडिटर से डायरेक्टर बने शिरीष कुंदर की फराह खान से पहली मुलाकात फराह की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'मैं हूं ना' के सेट पर हुई थी. सेट पर उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. कुछ समय बाद, एक पार्टी में नशे की हालत में शिरीष ने फराह को अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया और क्योंकि फराह भी वैसा ही महसूस करती थीं. इसलिए दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली. दोनों की उम्र के बीच 8 साल का फासला था.