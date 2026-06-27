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नेपोटिज्म और गुटबाजी पर खुलकर बोले कुणाल खेमू;’अलायंस’ शो के बीच छिड़ी नई बहस, जानिए आखिर क्या है माजरा!

Kunal Khemmu On Nepotism and Groupism: बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू अपने पहले रियलिटी शो ‘एलायंस’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. टीवी पर अपने डेब्यू से पहले अपने एक इंटरव्यू में एक्टर ने बॉलीवुड में भेदभाव, ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म को लेकर बात की है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में टीवी शो अलायंस के होस्ट कुणाल खेमू ने बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी पर विचार साझा किए हैं. मडगांव एक्सप्रेस के डायरेक्टर ने बताया कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले कुछ इन्फ्लूएंसिंग ग्रुप्स का दबदबा था.


By: Kajal Jain | Published: June 27, 2026 4:49:08 PM IST

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कुछ ही परिवार फिल्म बनाते थे

अपने इंटरव्यू में कुणाल खेमू ने बताया कि पहले कैंप्स होते थे, अब थोड़े कम हैं. क्योंकि तब कुछ ही फैमिलीज थीं जो फिल्म बना रही थी. एक्टर ने बताया कि पहले कुछ ही परिवार थे जो फिल्में बनाते थे लेकिन फिर कॉर्पोरेट्स आ गए.

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हां होती है गुटबाजी...

गोलमाल अगेन के एक्टर कुमाल खेमू ने स्वीकारा कि गुटबाजी होती है लेकिन यह एक मात्र समस्या नहीं है. ऐसा लगभग हर फील्ड में होता है. एक्टर ने कहा कि आप सिचुएशन के हिसाब से अच्छा या बुरा महसूस कर सकते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि कंडीशन वैसी ही रहेगी. यह एक ह्यूमन नेचर है.

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नेपोटिज्म पर कह दी ये बात

कुणाल खेमू ने कहा कि अगर में किसी को पसंद करता हूं और उसके साथ काम करना चाहता हूं तो आप मुझे उसके साथ काम करने से रोक नहीं सकते. हालांकि यह किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है लेकिन आगे बढ़ने का यही एक मात्र तरीका है. नेपोटिज्म पर कुणाल खेमू ने कहा कि हमेशा बिजनेस से टैलेंस डिसाइड नहीं होता. इसके पीछे भी एक गणित है जिसका कोई मतलब नहीं है. इसलिए हमने फिल्में बनाने के बजाए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया.

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अपने अपकमिंग रियालिटी टीवी शो अलायंस को लेकर बात करते हुए एक्टर कुणाल खेमू ने कहा कि यह लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरिएंस से अलग नहीं है. उनके मुताबिक, एक परिवार होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं और वो परिवार होता है जिसे हम बनाते हैं या चुनते हैं. एक्टर ने कहा कि कभी-कभी परिवारिक रिश्ते टिकते नहीं है. इंसान की उपस्थिति पूरी तरह अलायंस पर बेस्ड है. अगर आप शिकार नहीं कर सकते और चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आपको अलायंस बनाने पड़ते थे. सर्वाइव करने के लिए अलायंस या गठबंधन आवश्यक है.

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कुणाल खेमू का शो ‘अलायंस’ 26 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है. एक रियालिटी शो में रवि किशन से लेकर जैद दरबार, नीति टेलर, मिनी माथुर, डॉली जावेद, कुशाल टंडन, अर्सलान गोनी, पायल गेमिंग, सैबी सूरी, रूही दोसानी, रीवा किशन, डेजी शाह और वंशज समेत कई बड़े चेहरे मजर आ रहे हैं. कुणाल खेमू भी अपनी अगली कॉमेडी-ड्रामा मूवी गोलमाल-5 में नजर आएंगे.

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