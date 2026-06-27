नेपोटिज्म और गुटबाजी पर खुलकर बोले कुणाल खेमू;’अलायंस’ शो के बीच छिड़ी नई बहस, जानिए आखिर क्या है माजरा!

अलायंस को होस्ट कर रहे हैं कुणाल

अपने अपकमिंग रियालिटी टीवी शो अलायंस को लेकर बात करते हुए एक्टर कुणाल खेमू ने कहा कि यह लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरिएंस से अलग नहीं है. उनके मुताबिक, एक परिवार होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं और वो परिवार होता है जिसे हम बनाते हैं या चुनते हैं. एक्टर ने कहा कि कभी-कभी परिवारिक रिश्ते टिकते नहीं है. इंसान की उपस्थिति पूरी तरह अलायंस पर बेस्ड है. अगर आप शिकार नहीं कर सकते और चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आपको अलायंस बनाने पड़ते थे. सर्वाइव करने के लिए अलायंस या गठबंधन आवश्यक है.