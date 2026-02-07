बेटी की परवरिश के लिए छोड़ा शो, अब 6 साल बाद किया ग्रैंड कमबैक; जानें कौन है टीवी की ये खतरनाक विलेन?

TV Actress Shikha Singh: शिखा सिंह एक बेहद फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं. जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने अपने एक्टिंग करीयर की शुरुआत 2007 में SAB TV के सीरियल ‘Left Right Left’ से की थी. इस शो में उन्होंने कैडेट अकृति भट्ट का किरदार निभाया था. इसके बाद वह Na Aana Is Des Laado’, ‘Mahabharat’ में नजर आए थे. लेकिन उनको सबसे ज्यादा पहचान Zee TV के सुपरहिट शो ‘Kumkum Bhagya’ से मिली थी. इस शो में उन्होंने अलिया मेहरा खन्ना का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी.