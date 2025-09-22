‘बहन संग सोते थे, भतीजी का भी कैरेक्टर लूज’, Kumar Sanu की एक्स वाइफ के 5 खुलासे

Kumar Sanu Latest News: बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य (Rita Bhattacharya) ने तलाक के सालों बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. एक हालिया इंटरव्यू में रीटा ने कुमार सानू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्यस पर बात की है. इस दौरान उन्होंने कुमार सानू पर उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए हैं. इसके अलावा उन्होंने सिंगर की फैमिली को लेकर भी हैरान कर देने वाले दावे किए हैं. हाल ही में कुनिका सदानंद (kunickaa Sadanand) ने बिग बॉस 19 में (Bigg Boss 19) कुमार सानू संग अपने अफेयर का खुलासा किया था.