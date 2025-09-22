‘बहन संग सोते थे, भतीजी का भी कैरेक्टर लूज’, Kumar Sanu की एक्स वाइफ के 5 खुलासे - Photo Gallery
‘बहन संग सोते थे, भतीजी का भी कैरेक्टर लूज’, Kumar Sanu की एक्स वाइफ के 5 खुलासे

Kumar Sanu Latest News: बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य (Rita Bhattacharya) ने तलाक के सालों बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. एक हालिया इंटरव्यू में रीटा ने कुमार सानू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्यस पर बात की है. इस दौरान उन्होंने कुमार सानू पर उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए हैं. इसके अलावा उन्होंने सिंगर की फैमिली को लेकर भी हैरान कर देने वाले दावे किए हैं. हाल ही में कुनिका सदानंद (kunickaa Sadanand) ने बिग बॉस 19 में (Bigg Boss 19) कुमार सानू संग अपने अफेयर का खुलासा किया था.  

By: Shraddha Pandey Last Updated: September 22, 2025 10:08:42 PM IST
1. कुमार सानू के थे कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर

रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू पर आरोप लगाया कि उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे. 'उन्होंने (कुमार सानू ने) जो गुल खिलाया था, वो दुनिया को नहीं मालूम. ये तो एक सामने आया है. आज भी तो आप लोग सुन रहे हैं ना कि नाक के नीचे किसी और के साथ अफेयर चल रहा था उस टाइम. हां, तो मेरे नाक मेरे नाक के नीचे भी तो वही अफेयर चल रहा था ना जो आज बाहर आया.'

2. रीटा को घर में बंद रखते थे कुमार सानू?

रीटा भट्टाचार्य ने ये भी दावा किया कि कुमार सानू बहुत इनसिक्योर थे और उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे. उन्होंने कहा- 'मैं कभी गेट के बाहर नहीं गई. मुझे बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी. कुमार सानू की जो लाइफ थी उसमें मैं ब्रीच करना अलाउड नहीं था. पार्लर जाना अलाउड नहीं था. मैंने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं देखा था.'

3. प्रेग्नेंसी के दौरान कुमार सानू ने किया टॉर्चर!

कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर पर उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर करने के भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा- 'प्रेग्नेंसी में कभी उल्टी आती थी, भूखा रहती थी. खाने नहीं देते थे ये लोग मुझे. खाना भी वो कंट्रोल करते थे. एक बार वो लोग बाहर घूमने चले गए थे, तो किचन लॉक करके गए थे. मेरे घर के सामने एक दुकान है मिक्की. मैंने वॉचमैन को भेजकर 1 किलो चावल लाकर खाना बनाया था.'

4. कुमार सानू की भतीजी के 5 बच्चे, पांचों के बाप अलग

रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू के भाई की बेटी को लेकर भी चौंकाने वाले दावे दिए. उन्होंने कहा- 'मेरे सेकंड जेठ की बेटी एक अलग तरह की लड़की है. वो ऐसी है कि उसको मालूम नहीं क्या बोल रही है क्या कर रही है. उसके पांच लोगों से पांच बच्चों की मां है. पांचों बच्चों के फादर अलग-अलग हैं.'

5.बहन के साथ सोते थे कुमार सानू

'इन बदतमीज लोगों को अपने खून की रिस्पेक्ट नहीं. उनके डैडी बुढ़ापे में शादी करके सबके सामने घूमते.' उनकी मां के सामने तैयार होकर रोज नई दुल्हन से मिलने जाते. 45 साल की शादीशुदा बहन, उसके 3 बच्चे, उनका पोता भी हुआ, लेकिन तीनों बच्चों को छोड़ वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरे घर आ गई. मैंने कहा उनकी लाइफ बर्बाद मत करो लेकिन वो खुश थे क्योंकि उनको भी यही करना था. मेरी ननद कुमार सानू के साथ सोती थी दोनों रंगरलिया मनाते थे.'

