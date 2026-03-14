Kuldeep Yadav wedding: कुलदीप यादव की शादी में सितारों का जमावड़ा,रैना-चहल ने लगाए ठुमके, मंगेतर संग पहुंचे रिंकू सिंह
Kuldeep Yadav wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में आयोजित इस भव्य समारोह में क्रिकेट जगत के कई बड़े सितारे शामिल हुए.
मसूरी में सजे कुलदीप यादव की शादी के रंग
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप आज अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन Mussoorie के एक आलीशान होटल में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया है. शादी से पहले मेहंदी और संगीत जैसे प्री-वेडिंग कार्यक्रमों में क्रिकेट जगत के कई सितारे शामिल हुए.
फूलों और रोशनी से सजा वेडिंग वेन्यू
शादी समारोह के लिए होटल को फूलों, लाइटिंग और पारंपरिक सजावट से खास अंदाज में सजाया गया है. मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर केवल आमंत्रित मेहमानों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है.
मेहमानों के लिए खास उत्तराखंडी व्यंजन
शादी में आने वाले मेहमानों के लिए पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंड के खास पकवानों का भी इंतजाम किया गया है. आयोजकों ने मेहमानों की मेजबानी को यादगार बनाने के लिए विशेष मेन्यू तैयार किया है.
गीत सेरेमनी में थिरके सुरेश रैना
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी कुलदीप की शादी में शामिल होने पहुंचे. संगीत सेरेमनी के दौरान रैना ने कुलदीप के साथ डांस किया और समारोह का माहौल और भी खास बना दिया. उनकी मौजूदगी ने फैंस का भी खूब ध्यान खींचा.
युजवेंद्र चहल ने बढ़ाई महफिल की रौनक
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल भी शादी के कार्यक्रमों में नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर समारोह की तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें मेहमानों के साथ उनका मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला.
रिंकू सिंह मंगेतर के साथ पहुंचे
टी20 क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह भी कुलदीप की शादी में शामिल होने मसूरी पहुंचे. उनके साथ उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी नजर आईं. दोनों की मौजूदगी ने समारोह में अलग ही आकर्षण जोड़ दिया.
लखनऊ में होगा ग्रैंड रिसेप्शन
कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा का वेडिंग रिसेप्शन 17 मार्च को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा. दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं और लंबे समय से दोस्ती के बाद अब शादी के बंधन में बंधकर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं.