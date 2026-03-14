Kuldeep Yadav wedding: कुलदीप यादव की शादी में सितारों का जमावड़ा,रैना-चहल ने लगाए ठुमके, मंगेतर संग पहुंचे रिंकू सिंह

मसूरी में सजे कुलदीप यादव की शादी के रंग

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप आज अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन Mussoorie के एक आलीशान होटल में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया है. शादी से पहले मेहंदी और संगीत जैसे प्री-वेडिंग कार्यक्रमों में क्रिकेट जगत के कई सितारे शामिल हुए.