‘बैग पैक करके लौट जाओ…’ कुलदीप यादव के साथ हो रही नाइंसाफी, अब अश्विन ने भी उठा दिए सवाल

कुलदीप का टूट सकता है आत्मविश्वास

अश्विन ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद कुलदीप को मौका नहीं दिया गया. भारत ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया, लेकिन यह रणनीति सफल नहीं रही. इंग्लैंड ने 388 रन बनाए और भारत को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. अश्विन के मुताबिक, यह फैसला कुलदीप के आत्मविश्वास पर बड़ा असर डाल सकता है.