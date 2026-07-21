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‘बैग पैक करके लौट जाओ…’ कुलदीप यादव के साथ हो रही नाइंसाफी, अब अश्विन ने भी उठा दिए सवाल

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में कुलदीप यादव को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की है. अश्विन का मानना है कि इस फैसले से साफ हो गया है कि टीम मैनेजमेंट को कुलदीप की गेंदबाजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है.


By: Satyam Sengar | Published: July 21, 2026 2:05:13 PM IST

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Kuldeep Yadav के साथ हो रही नाइंसाफी. - Photo Gallery
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बैक पैक कर लेना चाहिए

उन्होंने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की उस बात का भी समर्थन किया, जिसमें कैफ ने कहा था कि कुलदीप को "बैग पैक करके घर लौट जाना चाहिए."

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कुलदीप का टूट सकता है आत्मविश्वास

अश्विन ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद कुलदीप को मौका नहीं दिया गया. भारत ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया, लेकिन यह रणनीति सफल नहीं रही. इंग्लैंड ने 388 रन बनाए और भारत को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. अश्विन के मुताबिक, यह फैसला कुलदीप के आत्मविश्वास पर बड़ा असर डाल सकता है.

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बैटिंग में करना चाहिए सुधार

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि कुलदीप को टीम के साथ रहकर अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना चाहिए. लेकिन लॉर्ड्स में जो हुआ, उसके बाद उनकी राय बदल गई. अश्विन ने कहा कि जब भारत ने बल्लेबाजी की गहराई से समझौता कर चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाज खिलाए, तब भी कुलदीप को मौका नहीं मिला.

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कुलदीप पर भरोसा नहीं

उनके अनुसार, इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट को कुलदीप यादव पर "जरा भी भरोसा नहीं" है. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि पिच स्पिनरों के लिए मददगार नहीं थी, हालांकि इंग्लैंड के आदिल रशीद और जैकब बेथेल ने एक-एक विकेट हासिल किया.

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव. - Photo Gallery
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'आखिर कुलदीप का भविष्य क्या है?'

अश्विन ने कहा कि कुछ समय पहले तक कुलदीप भारत के सबसे भरोसेमंद कलाई के स्पिनर माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी प्रारूप में लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा ही नहीं है, तो उनके करियर की दिशा क्या होगी.

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फैसला हैरान करने वाला था

अश्विन ने यह भी माना कि हर कोच और कप्तान के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुलदीप को लॉर्ड्स जैसे मैच में बाहर रखना बेहद हैरान करने वाला फैसला था. उनके अनुसार, यह कुलदीप के आत्मविश्वास के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

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