KTM RC 160 vs Yamaha R15M: 150cc स्पोर्ट्स बाइक्स की असली टक्कर- पावर, कीमत और शान

KTM ने RC 160 लॉन्च की है जिसमें असल में RC 200 की फेयरिंग में 160 Duke का इंजन लगाया गया है. इससे एक स्पोर्टी राइडिंग ट्रायंगल मिलता है और यह KTM की RC फैमिली में एंट्री-लेवल बाइक बन जाती है जो पिछली RC 125 की जगह लेती है. आइए देखते हैं कि KTM की सबसे छोटी सुपरस्पोर्ट बाइक कागज़ पर अपने मुख्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसी है.