KTM RC 160 vs Yamaha R15M: 150cc स्पोर्ट्स बाइक्स की असली टक्कर- पावर, कीमत और शान
KTM ने RC 160 लॉन्च की है जिसमें असल में RC 200 की फेयरिंग में 160 Duke का इंजन लगाया गया है. इससे एक स्पोर्टी राइडिंग ट्रायंगल मिलता है और यह KTM की RC फैमिली में एंट्री-लेवल बाइक बन जाती है जो पिछली RC 125 की जगह लेती है. आइए देखते हैं कि KTM की सबसे छोटी सुपरस्पोर्ट बाइक कागज़ पर अपने मुख्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसी है.
Engine & Output:
KTM RC 160 में 164.2 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो ~19 hp और 15.5 Nm पावर देता है, जबकि Yamaha R15 में 155 cc का लिक्विड-कूल्ड यूनिट है जो ~18.4 hp और 14.2 Nm पावर देता है, जिसका मतलब है कि KTM ज़्यादा पीक पावर और टॉर्क देती है. हालांकि, ज़्यादा वज़न होने के कारण, R15 का पावर-टू-वेट रेश्यो थोड़ा बेहतर है.
Weight & Dimensions:
RC 160 का वज़न R15 के 141 kg के मुकाबले लगभग 155 kg है. KTM का व्हीलबेस भी लंबा है (1347 mm बनाम 1325 mm) और फ्यूल टैंक भी बड़ा है (13.7 L बनाम 11 L).
Handling & Ergonomics:
RC 160 की सीट हाइट R15 (815 mm) से ज़्यादा है (830 mm), जिससे कुछ राइडर्स को कम्फर्ट और पहुँच में दिक्कत हो सकती है. R15 का ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा ज़्यादा है (170 mm बनाम 168 mm).
Chassis & Suspension:
दोनों बाइक्स में USD फ्रंट फोर्क और पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन है. RC 160 में ट्रेलिस फ्रेम है, जबकि R15 में यामाहा का डेल्टाबॉक्स फ्रेम इस्तेमाल किया गया है. KTM में आगे का टायर भी चौड़ा है.
Braking:
KTM RC 160 में Yamaha R15 (282 mm फ्रंट, 220 mm रियर) के मुकाबले बड़े डिस्क (320 mm फ्रंट, 230 mm रियर) हैं, जिससे बेहतर ब्रेकिंग फील मिल सकता है.
Features & Electronics:
R15 कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें TFT स्क्रीन और एक्सेसरी क्विकशिफ्टर वाले टॉप-एंड वर्जन भी शामिल हैं. RC 160 एक सिंगल वेरिएंट में आती है जिसमें ब्लूटूथ और स्विच करने योग्य रियर ABS के साथ एक सरल LCD डिस्प्ले, साथ ही स्लिपर क्लच और LED लाइटिंग मिलती है.
Price Comparison:
KTM RC 160 की कीमत लगभग ₹1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे बेस Yamaha R15 (शुरुआती ₹1.66 लाख) से महंगा बनाती है और इसकी कीमत टॉप-स्पेक R15M वेरिएंट के बराबर है.