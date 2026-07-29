25000 गाने, 20 से ज्यादा भाषाएं… इस सिंगर की आवाज़ की दीवानी थीं लता मंगेशकर
KS Chithra: भारतीय संगीत जगत में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बस जाती हैं. ऐसी ही एक आवाज है के. एस. चित्रा की. उन्हें प्यार से ‘केरल की नाइटिंगेल’ या ‘लिटिल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया’ भी कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर में 25 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं और भारत की लगभग 20 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है. उनकी गायकी की सबसे बड़ी प्रशंसकों में से एक थीं भारत रत्न लता मंगेशकर.
साधारण परिवार से शुरू हुआ सफर
के. एस. चित्रा का जन्म 27 जुलाई 1963 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उनके पिता के. कृष्णन नायर खुद संगीतकार और शिक्षक थे. घर में संगीत का माहौल था इसलिए बचपन से ही चित्रा का रुझान गायकी की ओर हो गया. उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी.
आसान नहीं था सफलता का रास्ता
चित्रा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मौके मिले। कई बार लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और बड़े सिंगर्स के बीच अपनी पहचान बनाना चुनौती थी लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, रियाज और अपनी अलग आवाज़ की बदौलत उन्होंने धीरे-धीरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली. इसके बाद उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत और कई दूसरी भाषाओं में गाने गाकर खुद को भारत की सबसे बहुभाषी गायिकाओं में शामिल कर लिया.
रिकॉर्डिंग से पहले उतार देती हैं चप्पल
के. एस. चित्रा संगीत को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि पूजा मानती हैं. यही वजह है कि आज भी जब वह किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करती हैं या मंच पर गाने जाती हैं, तो पहले अपनी चप्पल बाहर उतार देती हैं. उनका मानना है कि संगीत मां सरस्वती का आशीर्वाद है और उसका सम्मान करना चाहिए.
लता मंगेशकर भी करती थीं तारीफ
एक इंटरव्यू में चित्रा ने बताया था कि उनकी पहली मुलाकात लता मंगेशकर से चेन्नई में हुई थी. उस दौरान लता जी ने उनसे कहा था, "मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है." यह सुनकर चित्रा बेहद भावुक हो गई थीं. बाद में जब उनका एक खास म्यूजिक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, तब लता मंगेशकर ने उन्हें फोन कर बधाई भी दी और उनकी गायकी की खुलकर तारीफ की. चित्रा इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानती हैं.
निजी जिंदगी में भी झेला बड़ा दुख
सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी चित्रा की जिंदगी में एक बड़ा दुख आया. साल 2011 में दुबई के एक स्विमिंग पूल हादसे में उनकी इकलौती बेटी नंदना का निधन हो गया. इस घटना ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था. लंबे समय तक उन्होंने गायकी से दूरी बना ली लेकिन बाद में संगीत ने ही उन्हें दोबारा संभलने की ताकत दी.
कई बड़े पुरस्कारों से हो चुकी हैं सम्मानित
के. एस. चित्रा को अब तक 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्मफेयर और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं. भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है. वहीं अगर उनके लोकप्रिय गानों की बात करें, तो उन्होंने हिंदी की बॉम्बे फिल्म में कहना ही क्या गाना गाया. इसके अलावा विरासत फिल्म का पायलें चुनमुन-चुनमुन, इंडी पॉप का पिया बसंती रे, हिंदी भाषा में रोजा जानेमन, तमिल/तेलुगु में ओ लाला ओ लाला और तेलुगु के ओ प्रिया प्रिया गाना गया.