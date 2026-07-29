25000 गाने, 20 से ज्यादा भाषाएं… इस सिंगर की आवाज़ की दीवानी थीं लता मंगेशकर

आसान नहीं था सफलता का रास्ता

चित्रा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मौके मिले। कई बार लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और बड़े सिंगर्स के बीच अपनी पहचान बनाना चुनौती थी लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, रियाज और अपनी अलग आवाज़ की बदौलत उन्होंने धीरे-धीरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली. इसके बाद उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत और कई दूसरी भाषाओं में गाने गाकर खुद को भारत की सबसे बहुभाषी गायिकाओं में शामिल कर लिया.