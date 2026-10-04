Kritika Kamra: वेकेशन पर दिखा एक्ट्रेस का हॉट लुक, 8 साल बड़े पार्टनर के साथ शेयर किए रोमांटिक मोमेंट्स
Kritika Kamra Vacation Mode: कृतिका कामरा इन दिनों काम से ब्रेक लेकर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने ट्रिप की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और रिलैक्स्ड अंदाज देखने को मिल रहा है.
ब्लैक बिकिनी में दिखा कृतिका कामरा का स्टाइलिश लुक
कृतिका ने ब्लैक बिकिनी में अपनी एक तस्वीर शेयर की है. खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ उनका लुक काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है. तस्वीर में वह बीच के माहौल को एंजॉय करती दिख रही हैं.
पुल में चिल करती नजर आईं कृतिका कामरा
एक अन्य तस्वीर में कृतिका पूल के बीच रिलैक्स करती दिखाई दे रही हैं. उनका यह फोटोशूट वेकेशन के फन और चिल मूड का दिखा रहा है.
बीच पर भी दिखा कृतिका कामरा का हॉट लुक
कृतिका ने वेकेशन के दौरान अलग-अलग लोकेशन से तस्वीरें शेयर की हैं. कहीं वह बीच के किनारे नजर आईं, तो कहीं खुले माहौल में आराम करती दिखीं. उनका पूरा लुक ट्रैवल और रिलैक्सेशन वाइब दे रहा है.
पति गौरव कपूर संग कृतिका कामरा ट्विनिंग
वेकेशन की सबसे खास तस्वीरों में कृतिका अपने पति और क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर के साथ नजर आईं. दोनों ने व्हाइट टी-शर्ट और ग्रे ट्राउजर में ट्विनिंग की. मिरर सेल्फी में दोनों का कैजुअल अंदाल देखने को मिला.
मेसी हेयर और लूट टी-शर्ट में नो-फिल्टर मूड में दिखीं कृतिका
ग्लैमरस तस्वीरों के बीच कृतिका का सिंपल वेकेशन लुक भी नजर आया. लूज टी-शर्ट और मेसी हेयर के साथ वह बिल्कुल रिलैक्स मूड में दिखाई दीं. तस्वीरें बता रही हैं कि इस ट्रिप पर वह पूरी तरह आराम के मूड में हैं.
शादी के बाद कृतिका-गौरव का नया चैप्टर
कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने मार्च 2026 में बांद्रा स्थित घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में रजिस्ट्रार मैरिज की थी. इसके बाद दोनों ने रिसेप्शन भी होस्ट किया.