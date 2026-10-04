Kritika Kamra: वेकेशन पर दिखा एक्ट्रेस का हॉट लुक, 8 साल बड़े पार्टनर के साथ शेयर किए रोमांटिक मोमेंट्स

मेसी हेयर और लूट टी-शर्ट में नो-फिल्टर मूड में दिखीं कृतिका

ग्लैमरस तस्वीरों के बीच कृतिका का सिंपल वेकेशन लुक भी नजर आया. लूज टी-शर्ट और मेसी हेयर के साथ वह बिल्कुल रिलैक्स मूड में दिखाई दीं. तस्वीरें बता रही हैं कि इस ट्रिप पर वह पूरी तरह आराम के मूड में हैं.